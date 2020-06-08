Бекназаров: Союз Текебаева и Сариева - это лишь временная кампания. У них нет единства

Посол Кыргызстана в Малайзии дал интервью Vesti.kg и рассказал, удалось ли ему выучить иностранный язык

Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров еще не передал доверительную грамоту королю Малайзии из-за введенного карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Vesti.kg.

Азимбек Анаркулович также прокомментировал объединение Омурбека Текебаева с Темиром Сариевым, а также высказал свое мнение о возможном переносе даты парламентских выборов.

В феврале вы улетели в Малайзию. Какую работу проделали за это время?

Наше посольство ежемесячно отчитывается перед Министерством иностранных дел об исполнении своих обязанностей. После моего приезда я не встречался с властями Малайзии из-за карантина. Еще не передал королю Малайзии верительную грамоту, выданную мне президентом Кыргызстана. Карантин здесь введен до 9 июня. Неизвестно, будет ли он продлен.

Вы говорили, что выучите иностранный язык за короткое время. Получилось?

Язык учу еще.

Сколько граждан Кыргызстана обратились к вам за помощью во время пандемии?

Было много людей, обращающихся за помощью. Мы помогаем столько, сколько можем.

В целом, мы оказываем моральную поддержку, даем советы и призываем к терпеливости. Если граждане КР просят о финансовой помощи, мы доводим информацию до сведения правительства через Министерство иностранных дел.

Пока что у нас нет людей, которые недовольны работой посольства. Все с пониманием относятся к ограничениям, введенным из-за коронавируса. Наши соотечественники прекрасно понимают, что многие проблемы можно решить без диппредставительства и Кыргызстана.

Что вы думаете о политической ситуации в Кыргызстане? Появилось движение «Чон казат», партии готовятся к выборам, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Жанар Акаев и другие политики объединились под флагом "Ата Мекена"...

Политическая ситуация в Кыргызстане остается прежней. Никто в Кыргызстане не заинтересован в систематической, обоснованной, фундаментальной, амбициозной идеологической политике. Все основано на текущих интересах.

Кыргызстанцы надеются на обновление парламента. Означает ли объединение Текебаева и Сариева с молодежью, что в Жогорку Кенеш снова придут старые лица?

В преддверии выборов формирование новых союзов, обещания быстрого решения наболевших вопросов, появление лозунгов - вполне закономерное явление. Разве мы видим результат реального «омоложения» и обновления в результате парламентских выборов 2010 и 2015 годов?! В сегодняшней избирательной системе люди не выбирают депутата. Они голосуют только по списку людей, вступивших в партию. Пока эта система не изменится, не будет депутатов, избранных на альтернативной основе, в масштабах народа. Сариев, Текебаев и другие - это люди, которые имеют право, деньги и опыт участвовать в выборах, составляя список, вступая в партию.

Это не союз, объединенный великой идеологией и едиными целями. Вчера они были в разных партиях и противостояли друг другу.

Будет ли единство в партии, где у людей разные идеи и взгляды? Достигнут ли одной цели? Конечно нет. Понятно, что их союз - это временная кампания, организованная только для выборов. Люди не забыли, что они делали при Атамбаеве и почему они «развелись» с ним.

Из-за того, что такие политические объединения создаются ради выборов, партии не будут развиваться. После выборов они распускаются, а те, кто прошел в парламент, становятся клубом для президента, который ставит подписи на законы. Ничего не изменится, пока не будет восстановлена ​​избирательная система, где депутаты будут избираться свободно, напрямую и буду подотчетны только тем людям, которые проголосовали за них.

Генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова уволили после того, как выяснилось, что Range Rover с дипломатическими номерами использовался не по назначению. Как вы следите за соблюдением законов в посольстве?

Нарушения в нашем посольстве не допускаются. Наши сотрудники прекрасно понимают, что своим поведением могут опозорить или возвысить Кыргызстан.

Ходят разговоры о том, что из-за коронавируса могут перенести выборы в Жогорку Кенеш. Как это отразится на политической ситуации и жизни граждан?

С Божьей помощью во всем мире коронавирус идет на спад, в том числе и в Кыргызстане. Борьбу с вирусом, в первую очередь, граждане должны взять на себя, защищаться от него, при появлении симптомов немедленно обращаться к медикам. Врачи же должны следовать режиму, указанному руководством страны. В этом вопросе не должно быть никакой политики.

Так поступает народ Малайзии. Перенос или проведение выборов в срок зависит от реальной ситуации. Важно, чтобы люди не пострадали. Хотим мы этого или нет, но выборы - это большое мероприятие, где люди тесно контактируют друг с другом.

Это может повлиять не только на политическую жизнь граждан, но и на здоровье всего населения в целом. Какова будет потом цена этих выборов? Данный вопрос необходимо проанализировать, семь раз отмерить и один раз отрезать.

Источник: vesti.kg