Глава Ферганской области отчитал население Соха

Акимиат Ферганской области пока не прокомментировал эту аудиозапись.

В прошлое воскресенье ближе к обеду жители села Чечме Кадамжайского района КР и села Чашма анклава Сох Узбекистана расчищали источник воды, повздорили из-за слов «это наш источник». В конце произошло неожиданное происшествие, закончившееся бросанием камней друг в друга, получением травм несколькими жителями и поджиганием домов. В конфликте 25 человек со стороны Кыргызстана получили повреждения, состояние двух человек тяжелое. Узбекистан сообщал о ранении 187 своих граждан. К счастью, в результате оперативных действий глав власти двух стран конфликт был погашен. Побывавшие на следующий день на месте происшествия главы правительств пообещали привлечь к ответственности виновников события.

В социальных сетях распространилась аудиозапись, в которой человек с голосом, похожим на голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева пригрозил на прошедшей встрече с жителями Сохского района «закрою границу, вычеркну с карты конфликтную деревню».

Акимиат Ферганской области пока не прокомментировал эту аудиозапись.

В аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Шухрата Ганиева говорил, что посадит 74 человека в тюрьму, вычеркнет с карты конфликтную деревню, весь Сохский район оставит без обеспечения.

— Увести мне с собой в Фергану 74 человека или нет?.. Если еще раз повторится такое происшествие, я больше не приеду в эту сторону… Кто приехал из Ленбурга (узбекское село в анклаве Сох)? Мы его сотрем с карты Сохского района, оставим без обеспечения! Вы здесь сидите для того, чтобы создавать нам проблему? Сейчас мы посадим в тюрьму 74 джигита, вы этого хотите?

В связи с конфликтом в Сох приехал сам премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и встретился с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым. Положение в регионе по телефону обсуждали 1 июня президенты двух стран.

Говорилось о поездке в Ферганскую область до конца недели президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Следовательно, узбекская власть с сильной дисциплиной признает незаконные действия своих граждан и дает соответствующее наказание.

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.2