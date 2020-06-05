Ташболот Балтабаев, общественный деятель: «Премьер-министр Узбекистана воодушевил свой народ, а наш в отпуске. Руки опускаются…»

«Пограничные вопросы мы урегулировали».
— Господин Ташболот, сердце болит, когда видим ситуацию на границе, состояние народа. Как мы сможем положительно решить этот вопрос?
— После пограничного конфликта премьер-министр Узбекистана пришел, встретился с народом, воодушевил их, успокоил. А наш премьер-министр отлеживается в отпуске, что воспринимается как вопиющая безответственность! Сравниваешь этих двоих и руки опускаются… В 2017 году перед президентскими выборами наши правители заявили: «Пограничные вопросы мы урегулировали». Видим, как они решили вопрос. Стоит еще отметить, что некоторые политики преследуют личные интересы, выступая с пустыми выкриками. Это только отдаляет от решения проблемы, не более. Есть только один путь или механизм решения вопроса – правительство и президент должны путем компромисса достигнуть соглашения, которое утвердит парламент.
Источник: газета «Азия news» №14 от 04.06.2020 / стр. 7
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