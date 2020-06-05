Бек Борбиев: Нас погубило наше «хоть какой, но свой». Голосуйте вне зависимости от рода и клана

В таком случае мы заслужили это.

Певец предложил не допускать всех бывших депутатов в новый парламент, а представителей II и III созывов ЖК вовсе призвал «гнать в шею»

На предстоящие выборы в парламент нельзя подпускать нынешних и всех бывших депутатов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал отечественный исполнитель Бек Борбиев.

«Уважаемые избиратели, предстоящие выборы имеют судьбоносное значение. Давайте избавимся от депутатов, которые грабили страну, оставили ее ни с чем со своими преступными законами. Нельзя подпускать нынешних, да и всех экс-депутатов (потому что, 70-80 процентов нового парламента могут составить те же депутаты). А тех, кто говорит, что являются депутатами II, III созывов, вообще надо «гнать в шею». Это из-за них страна по уши погрязла в долгах. Понимаю, кто-то приходится кому-то родственником, земляком или даже начальником.

Возможно, чьи-то красивые слова вам могут понравиться, но на это нельзя поддаваться. Если мы опять проведем обычные для нас выборы, значит, мы не вынесли уроки из этого. В таком случае мы заслужили это.



Мы часто говорим, что правительству или президенту нужна политическая воля. В этот раз она нужна народу, избирателю. Не ведитесь на красивые слова, обещания, деньги, мосты, которые проложат в селе. Голосуйте за тех, кто будет достойным, верным, готовым служить своему народу. Голосуйте вне зависимости от рода, клана или этнической принадлежности человека. Хватит. Нас итак погубило наше «хоть какой, но свой». Настало время сделать правильный выбор», - написал Борбиев.

Источник: vesti.kg