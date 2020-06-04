Адвокат Сапара Исакова: Нас два месяца не пропускают к нему из-за отсутствия теста на COVID-19

Защитники экс-премьера не собираются сдавать ПЦР-тест, поскольку сомневаются в достоверности его результатов

Адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова на протяжении двух месяцев не могут попасть к своему подзащитному. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат осужденного чиновника Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков своими действиями нарушает законодательство. Автандил уулу уточнил, что им не дают возможности видеться с Исаковым из-за отсутствия ПЦР-тестов.

- Нас не пропускают к нашему подзащитному с 4 апреля в связи с тем, что у нас отсутствуют результаты ПЦР теста на коронавирус,- сказал Автандил уулу. - Этот приказ носит рекомендательный характер, то есть это не должно становиться препятствием для наших встреч. Но при этом данная рекомендация носит обязательный характер. В соответствии с УПК КР обвиняемый имеет право беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и без ограничения во времени.

Кроме того, юрист добавил, что защита Исакова не намерена сдавать тест на COVID-19, поскольку они не исключают, что результат может оказаться ложным, и они не смогут никак взаимодействовать с бывшим премьером.

- Учитывая уровень нашей медицины, адвокаты Сапара Исакова опасаются, что у них могут фиктивно выявить вирус,- предположил адвокат. - Это чревато тем, что мы вынужденно будем находиться в обсервации и не скоро сможем встретиться с подзащитным. За это время его могут осудить.

Между тем пресс-служба ГСИН попросила адвокатов Исакова не заниматься «пиаром». Помимо этого, в ГСИН заверили, что Исаков не хочет встречаться с адвокатами, у которые не прошли тест на коронавирус.

- Сапар Исаков не хочет встречаться с адвокатами, которые не имеют медицинскую справку с результатами ПЦР анализа,- уточнили в ГСИН. - Недавно в СИЗО-1 адвокат встречался со своим подзащитным Исаковым, они разговаривали через стекло. Во время встречи Сапар Исаков дал четко понять адвокату, чтобы он и другие защитники занимались уголовными делами, а не пиаром. Так, ещё раз обращаясь к отдельным адвокатам, напоминаем, чтобы они занимались своими делами, а не политикой и пиаром. В случае повторения подобных ложных и голословных обвинений в адрес ГСИН или отдельных представителей ГСИН мы вынуждены будем обратиться в министерство юстиции.

Поясним, в середине мая 2020 года ГСИН разослала сообщение, в котором говорится, что после снятия режима ЧП и введения режима ЧС в стране для встреч с заключенными адвокатам и другим лицам необходимо сдать анализы на коронавирус. При отрицательном результате, а также при наличии средств индивидуальной защиты они могут посещать своих подзащитных, содержащихся в учреждениях ГСИН.

Однако, по словам Автандила уулу, приказ ГСИН не должен быть выше Конституции, согласно которой адвокаты имеют право взаимодействовать с подзащитными.

Источник: vesti.kg