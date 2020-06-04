Дастан Джумабеков: Когда-нибудь люди увидят, какую работу проделал VI созыв ЖК

Спикер Жогорку Кенеша считает, что нынешние депутаты добились успехов в определенных вопросах

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков на заседании парламента поздравил коллег с Днем парламентаризма.

- На протяжении 82 лет народные избранники несут службу кыргызскому народу и родине, - сказал торага. - Мы пришли в VI созыв, получив поддержку народа. На данный момент в парламенте 6 фракций. Не так уж и просто заручиться поддержкой народа и быть частью фракции. Этот день особенный. Здесь ( в парламенте, - прим. ред.) обсуждается политика. На законодательном уровне решаются судьбы людей и будущее страны. Не ошибусь, если скажу, что вы за 5 лет проделали большую работу. Мы приняли достаточно значимые для народа законы. Наверное, людям незаметна работа, которую проделал VI созыв.

Спикер выразил надежду на то, что однажды наступит день, когда общественность увидит, какие меры приняли народные избранники.

- Тогда нашу работу оценят, - продолжил Джумабеков. - Постоянно говорят о недостатках нашей работы. Мы же не отрицаем их. Стараемся исправить все недостатки. Вместе с тем мы добились успехов в определенных вопросах. Хочу сказать, что и все следующие созывы будут служить только во благо народа.

Источник: vesti.kg