Правительство КР: Кубатбек Боронов не извинялся перед Узбекистаном

В кабмине подчеркнули, что первый вице-премьер лишь выразил сожаление в ходе встречи с узбекским премьером

Кубатбек Боронов не извинялся перед Узбекистаном в ходе переговоров с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым. Так редакции Vesti.kg ответили в правительстве Кыргызстана.

- В ходе обсуждения приграничного вопроса Кубатбек Боронов с сожалением отметил, что братскому народу Узбекистана приходится сталкиваться с ограничениями по передвижению, особенно в период пандемии в связи с необходимыми карантинными требованиями как в Кыргызстане, так и самом Узбекистане, - сказали в аппарате правительства. - Пока кыргызская сторона не может удовлетворить просьбу узбекской стороны, но готова принять по нему решение с учетом взаимных интересов и всех наших международных обязательств и после стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом.

В правительстве также отметили, что с учетом стратегического партнерства и исторически сложившихся добрососедских отношений кыргызская сторона обеспечивает беспрепятственный пропуск узбекского наземного и воздушного транспорта для доставки продуктов питания, медицинского назначения и первой необходимости.

- Также пропускают самих граждан Узбекистана, проживающих в анклаве Сох, - сказали в кабмине. - В это сложное для всех время весьма важна поддержка друг друга. Об этом также свидетельствуют доброжелательное отношение наших народов и политическая воля глав двух государств, а также взаимно оказываемая гуманитарная помощь на государственном и межобластном уровнях. Кубатбек Боронов не извинялся, а лишь выразил сожаление.

Напомним, ранее на заседании парламента депутат ЖК Закир Шарапов озвучил слова узбекского премьер-министра Абдуллы Арипова, который после переговоров с Кубатбеком Бороновым заявил о том, что кыргызская власть попросила прощения у Узбекистана.

Источник: vesti.kg