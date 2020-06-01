Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокатам отказано в отводе судьи

Марат Сыдыков удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о событиях в селе Кой-Таш.

Ранее судья Марат Сыдыков удалил из зала суда бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Не согласившись с этим решением, адвокаты заявили ему отвод.

Выйдя из совещательной комнаты, судья отказал в отводе.

Адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы дело рассматривалось в Аламединском районном суде по подсудности.

Марат Сыдыков удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.

Источник: 24.kg