Дипломат Госдепа США рассказала о кыргызско-американских отношениях

Первый заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс завершает свою работу на этом посту.

19 мая она провела видеоконференцию с журналистами региона.

АКИpress задал вопрос: «Сейчас мы видим рост конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем, как, по вашему мнению, это повлияет на Центральную Азию?»

Элис Уэллс ответила:

«Наши отношения с Центральной Азией опять-таки строятся сами по себе. И мы ожидаем и поддерживаем, что страны Центральной Азии, Кыргызстан будут иметь сбалансированные и взаимовыгодные отношения со всеми странами региона. Поэтому это не должно быть формулой с нулевой суммой. Взаимодействие Америки с Центральной Азией было направлено на то, чтобы открыть Центральную Азию для всего мира, обеспечить, чтобы она обладала суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью, в которых она нуждается для развития и углубления своих демократических институтов.

У нас было потрясающее историческое партнерство с Кыргызстаном с самого начала — с момента рождения Кыргызстана, из-за более быстрого распространения демократии и демократических институтов в стране. Мы поддержали, будь то развитие ваших средств массовой информации и неправительственного сектора, а также программы обучения в разных министерствах. Мы поддержали амбиции Кыргызстана во Всемирной торговой организации (ВТО). Поэтому я думаю, что это были полномасштабные отношения, которые включали, в разгар Северный путь поставок грузов в Афганистан, базу Манас, которая помогла поддержать попытки обеспечить стабильность в Афганистане.

Теперь мы думаем, что в рамках этих двусторонних отношений, а также в рамках наших отношений С5 нам необходимо сосредоточиться на том, как повысить экономическое процветание, торговлю и инвестиции, что крайне важно, и на том, как повысить внутрирегиональную связь, в том числе на юге с Афганистаном. Поэтому мы приветствуем те обязательства на высоком уровне, которые были у нас с кыргызским правительством, в том числе совсем недавно в феврале госсекретарем Помпео», - сказала она.

Источник: kg.akipress.org