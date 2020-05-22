(Видео) Дочь Равшана Жээнбекова мечтает, чтобы он вылез из коробки в день ее рождения

Маленькая Айжан хочет рассказать папе, что уже научилась есть чеснок

Дочь заключенного политика Равшана Жээнбекова хочет, чтобы ее отца отпустили в качестве подарка ко дню ее рождения.

Она мечтает, чтобы папа вышел из большой коробки и сделал ей сюрприз.

«Было бы классно, если бы там была большая коробка - а там папа был бы внутри. Мы бы с ним целый день обнимались и смотрели бы кино. Я бы ему рассказала, что пока его не было, я научилась чеснок кушать. Раньше я его не любила, а теперь люблю», - мечтает она.

Напомним, ранее младшая дочь политика уже обращалась к президенту с просьбой выпустить ее отца из СИЗО – 1.

Источник: vesti.kg