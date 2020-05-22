(Видео) Дочь Равшана Жээнбекова мечтает, чтобы он вылез из коробки в день ее рождения 

Маленькая Айжан хочет рассказать папе, что уже научилась есть чеснок
Дочь заключенного политика Равшана Жээнбекова хочет, чтобы ее отца отпустили в качестве подарка ко дню ее рождения.
Она мечтает, чтобы папа вышел из большой коробки и сделал ей сюрприз.
«Было бы классно, если бы там была большая коробка - а там папа был бы внутри. Мы бы с ним целый день обнимались и смотрели бы кино. Я бы ему рассказала, что пока его не было, я научилась чеснок кушать. Раньше я его не любила, а теперь люблю», - мечтает она.
Напомним, ранее младшая дочь политика уже обращалась к президенту с просьбой выпустить ее отца из СИЗО – 1.
Источник: vesti.kg
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