Глава Иссык-Кульской области получил замечание за запрет на въезд без справки об отсутствии COVID-19

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил замечание полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву за «несогласованно принятые решения».

В пресс-службе правительства отметили, что решения о необходимости справки при въезде в область не соответствует рекомендациям Республиканского оперативного штаба и утвержденному Министерством здравоохранения алгоритму действий.

«Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан при въезде в области, города, районы и другие населенные пункты неприемлемо, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иссык-Кульский областной штаб запретил въезд в область без справки об отсутствии COVID-19. Мэрия Бишкека сообщила, что рассматривает возможность введения такого требования после 11 мая в случае снятия режима чрезвычайного положения.

Источник: Азаттык