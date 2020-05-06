Глава Иссык-Кульской области получил замечание за запрет на въезд без справки об отсутствии COVID-19

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил замечание полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву за «несогласованно принятые решения».
В пресс-службе правительства отметили, что решения о необходимости справки при въезде в область не соответствует рекомендациям Республиканского оперативного штаба и утвержденному Министерством здравоохранения алгоритму действий.
«Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан при въезде в области, города, районы и другие населенные пункты неприемлемо, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Иссык-Кульский областной штаб запретил въезд в область без справки об отсутствии COVID-19. Мэрия Бишкека сообщила, что рассматривает возможность введения такого требования после 11 мая в случае снятия режима чрезвычайного положения.
Источник: Азаттык
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