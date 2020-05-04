Вместо Дариги Назарбаевой депутатом Сената РК назначен Маулен Ашимбаев

Указом Главы Казахстана Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Отдельным Указом Главы Казахстана М.Ашимбаев освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Ашимбаев Маулен Сагатханулы родился в 1971 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, экономист (1993); стажировался в США, Университет Джонса Хопкинса, Школа международных исследований (2003-2004). Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации РК (1993-1994); помощник депутата Верховного совета РК Д. Нурахметова (1994-1995); консультант Совета безопасности РК (1995); старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1995-1999); заведующий аналитическим центром Совета безопасности РК (1999-2000); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2000-2005); директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента РК (2004-2005); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2005-2006); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2018); первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» (02.2018-06.2019).

30.07. 2019 Указом Главы государства Маулен Ашимбаев назначен помощником Президента Республики Казахстан.

С 18 декабря 2019 года был первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК.

Награжден орденом «Құрмет» (2007), юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008), Почетной грамотой Республики Казахстан (2001).

Напомним, 4 мая Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой на посту депутата сената.

Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента 20 марта 2019 года.

Она была избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих сенаторов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.

12 августа 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Даригу Назарбаеву депутатом Сената.

Источник: Кабар