Токаев: Эвакуированы 22 тысячи жителей Туркестанской области 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об эвакуации 22 тысяч жителей из-за наводнения в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
"В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством", - написал Токаев в Twitter.
Напомним, в Узбекистане 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища.
2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив на автомобильной дороге Мырзакент - Женис - Жана Турмыс, из-за чего проезд автомобилей оказался невозможен.
Источник: Кабар
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