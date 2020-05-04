Токаев: Эвакуированы 22 тысячи жителей Туркестанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об эвакуации 22 тысяч жителей из-за наводнения в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

"В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством", - написал Токаев в Twitter.

Напомним, в Узбекистане 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища.

2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив на автомобильной дороге Мырзакент - Женис - Жана Турмыс, из-за чего проезд автомобилей оказался невозможен.

Источник: Кабар