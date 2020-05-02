Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была переназначена депутатом Сената 12 августа 2019 года

Указом действующего президента Касым-Жомарта Токаева 2 мая прекращены полномочия депутата верхней палаты парламента Казахстана – Сената Дариги Назарбаевой, передает корреспондент Vesti.kg.

На сайте президента Казахстана «Акорды» опубликован указ, но нет причины прекращения полномочий.

Дарига Назарбаева была назначена депутатом Сената по «президентскому списку» с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019-го. В августе прошлого года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом Сената в связи с истечением срока полномочий.

В Сенате значатся депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Это 34 человека, из которых 17 каждые три года переизбираются выборщиками - депутатами маслихатов. 15 депутатов назначаются президентом на шесть лет.

Полномочия Дариги Назарбаевой должны были истечь 12 августа 2025-го.

Согласно Конституции Казахстана, при отставке президента на спикера Сената возлагаются обязанности главы государства.

Источник: vesti.kg