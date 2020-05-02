ГКНБ: Состояние Алмазбека Атамбаева удовлетворительное

В Госкомитете национальной безопасности КР сообщили о состоянии бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«В настоящее время состояние у Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. Никаких жалоб нет. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», — отметили в ведомстве.

Источник: Элгезит