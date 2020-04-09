Дуйшен Ирсалиев исключен из списков кандидатов в депутаты от партии СДПК

На заседании ЦИК КР, которое состоялось сегодня, 9 апреля, принято решение об исключении Ирсалиева Дуйшена Исмаиловича
На заседании ЦИК КР, которое состоялось сегодня, 9 апреля, принято решение об исключении Ирсалиева Дуйшена Исмаиловича из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана». Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК КР.
Отмечается, что решение было принято на основании поступившего в Центризбирком заявления от Ирсалиева Д.И. об исключении из списка кандидатов в депутаты ЖК КР от политической партии СДПК, руководствуясь статьей 65 конституционного Закона Кыргызской Республики “О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”, статьей 18 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики».
Источник: Кабар
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