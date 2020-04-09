Айгерим Бешимбаева зарегистрирована депутатом ЖК КР - ЦИК

Бешимбаева Айгерим Кабылбековна зарегистрирована депутатом Жогорку Кенеша, сообщили в пресс-службе ЦИК КР.

Отмечается, что согласно ч.11 ст.21 (Статус кандидата) Конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» «в случае досрочного прекращения полномочий депутата Жогорку Кенеша лицо, состоящее следующим в зарегистрированном списке кандидатов после выбывшего депутата, вновь приобретает права и обязанности, связанные со статусом кандидата, до регистрации депутатом Жогорку Кенеша Центральной избирательной комиссией».

Данная норма уточняется ч.4-1 ст.65 (Регистрация депутатов Жогорку Кенеша, замещение вакантного мандата депутата) Конституционного Закона КР, которая предусматривает порядок замещения вакантного мандата депутата ЖК КР и определяет, кто является следующим зарегистрированным кандидатом:

1) из числа кандидатов женского пола, в случае прекращения полномочий депутата женского пола;

2) из числа кандидатов мужского пола, в случае прекращения полномочий депутата мужского пола».

2 апреля 2020 года в Центризбирком поступило письмо от депутатов ЖК КР, входящих в группу инициаторов принятия изменения в конституционный закон, в том числе поправки в части 4-1 статьи 65.

В письме отмечается, что указанная норма предполагалась к применению, начиная со следующего, VII созыва, по результатам выборов 2020 года и указывается, что в соответствии с частью 5 статьи 9 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах КР»: «Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие». В этой связи инициаторы считают необходимым передачу вакантного мандата следующему по очереди кандидату из того же списка.

При этом статьей 9 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» установлено, что: «Нормативные правовые акты действуют на всей территории Кыргызской Республики со дня вступления их в силу и подлежат исполнению».

В соответствии с частью 2 статьи 30 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах КР» «Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом законе или в законе о порядке введения его в действие».

Законодатель четко установил срок вступления в силу указанной нормы, принятой 5 июня 2017 года, где предусматривается вступление в силу части 4-1 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики, касающейся именно отношений, связанных с замещением вакантного мандата депутата с 1 января 2020 года.

Законодателем не была введена уточняющая норма о применении данной нормы, начиная с вновь избранных депутатов VII созыва по результатам выборов 2020 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.3, п.1 ч.4-1 ст.65 Конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР», ст.7 Закона КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла решение признать Бешимбаеву Айгерим Кабылбековну, следующую в списке кандидатов из числа кандидатов женского пола от политической партии «Республика-Ата Журт», избранным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Отметим, ранее были прекращены полномочия депутата ЖК Аиды Исмаиловой в связи с ее назначением на должность вице-премьер министра КР.

Источник: Кабар