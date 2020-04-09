Чолпон Джакупова: В стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка

В стране складывается взрывоопасная общественно-политическая обстановка.

Об этом говорится в письме директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой на имя президента Сооронбая Жээнбекова.

Правозащитник обратилась к главе государства с просьбой дать необходимые поручения соответствующим государственным структурам, чтобы не допустить эскалации ситуации в стране.

В нем говорится, что общественность Кыргызстана увидела очень низкий уровень подготовки государственных органов в борьбе коронавирусом. «Но самое большое возмущение у людей вызывает по-настоящему преступное и предательское отношение государства к медицинским работникам, которые находятся не передовой линии фронта в борьбе с распространением вируса», — пишет Чолпон Джакупова.

Она отмечает, что с самого начала режимов ЧС и ЧП в СМИ и социальных сетях сообщались тревожные сигналы врачей и медсестер о полном отсутствии нормальных условий труда при повышенных рисках работы.

Медицинскому персоналу не выделяются жизненно важные средства защиты: специальные костюмы, респираторы, даже обычные одноразовые маски и перчатки.

«При этом государственные органы постоянно сообщают о том, что Министерству здравоохранения выделяется достаточно финансирования для оснащения всех работников необходимыми средствами защиты, были открыты специальные счета для дополнительного сбора денег. Вчера первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о поступлении 103 миллионов сомов на счет для борьбы с коронавирусом. Более того, значительную поддержку оказывают различные международные организации и финансовые институты.

Однако, несмотря на привлечение большого объема денежных поступлений, медики продолжают сообщать о нехватке специальных средств защиты и их покупке за собственные деньги. При этом очень много граждан добровольно оказывают поддержку работникам системы здравоохранения, закупая для них специальные костюмы, медикаменты и другое. Все эти обстоятельства порождают массу вопросов о распределении правительством и местными властями финансовых ресурсов, ведь получается, что деньги есть, но до медицинских работников они не доходят», — пишет Чолпон Джакупова.

«К сожалению, почти все эти сообщения поступают анонимно, потому что чиновники запрещают врачам и медсестрам публично рассказывать об отсутствии нормальных условий труда под угрозой увольнения», — подчеркивает директор правовой клиники «Адилет».

Более того, в отношении врачей и их родственников начинаются преследования со стороны сотрудников ГКНБ и МВД, в некоторых случаях их заставляют давать опровержения и приносить извинения народу якобы за распространение недостоверной информации.

Она отмечает, что в результате подобной государственной политики по отношению к системе здравоохранения многие врачи и медсестры заразились коронавирусом.

Чолпон Джакупова напоминает, что 8 апреля 2020 года правительство сообщило, что будет выплачивать медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, по 200 тысяч сомов, а в случае смерти семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион сомов. «Мы приветствуем это долгожданное решение, но обращаем внимание также на другие моменты. Во-первых, такие решения должны приниматься не постфактум и не через несколько недель после введения режимов ЧС и ЧП, а на стадии подготовки при получении информации о возможной вспышке коронавируса в Кыргызстане, как и во многих странах мира, включая соседние республики. Во-вторых, представляется вполне обоснованным выплачивать медицинским работникам соответствующие надбавки за работу в условиях повышенного риска заражения вне зависимости от того, заразились они или нет. В-третьих, данное решение принято на уровне правительства, но подобные гарантии для медицинского персонала должны быть предусмотрены в соответствующем законе. В этой связи призываем все государственные структуры поддержать предлагаемый членами форума женщин-депутатов Жогорку Кенеша законопроект, повышающий гарантии защиты прав медицинских работников, включая выплату денежных компенсаций и другое», — пишет Чолпон Джакупова.

Она отмечает, что Кыргызстан небольшая страна, поэтому правительство никак не сможет остановить распространение реальной информации о том, что происходит на местах. «Общеизвестно, что наши люди поддерживают крепкие связи со своими семьями, родственниками и друзьями, поэтому чуть ли не в каждой семье есть человек, работающий в системе здравоохранения. Общество в любом случае узнает о том, в каких условиях работают наши медики, насколько мизерные зарплаты они получают, как с них собирают деньги, при этом заставляя за свой счет покупать перчатки, бинты и прочее», — подчеркивает директор правовой клиники «Адилет».

Если взглянуть на эту ситуацию со стороны, то такие действия являются не чем иным, как тяжким преступлением против собственного народа.

Врачи возглавляют группу риска, поскольку непосредственно ежедневно соприкасаются с людьми, зараженными коронавирусом. Правительство заявляет о выделении достаточного финансирования органам здравоохранения для оснащения медицинских работников средствами защиты, однако этих средств у врачей до сих пор нет. Министерство здравоохранения под угрозой увольнения заставляет персонал работать в опасных для жизни и здоровья условиях, а силовики преследуют их за правду. В результате сами врачи становятся жертвами этой инфекции, причем государство не дает им соответствующих выплат и компенсаций. Более того, власти цинично заявляют, что некоторые врачи заразились вирусом не при исполнении служебных обязанностей, а в свободное от работы время», — подчеркивает Чолпон Джакупова.

Страшно представить, что произойдет со страной, если все медицинские работники будут инфицированы коронавирусом. Кто тогда будет лечить население, куда будут обращаться те же сотрудники ГКНБ и МВД, если заболеют? Они придут к тем же самым врачам и медсестрам, которых еще вчера сами же преследовали и пугали», — отмечает директор правовой клиники «Адилет».

«При таких обстоятельствах красивые отчеты правительства о происходящих процессах, необоснованные и чрезмерно жесткие действия правоохранительных органов, комендатур и местных властей по ограничению свободы передвижения и свободы слова, когда людей запирают в собственных квартирах, заваривая двери подъездов, либо угрожают штрафами за хождение без масок, заявляя одновременно, что законом никаких наказаний за это не предусмотрено, или преследуют медицинских работников и граждан за правду, все эти действия лишь раздражают общество и испытывают его терпение», — пишет в письме Чолпон Джакупова.

Неизвестно, как долго продолжатся режимы ЧС и ЧП, но настроение населения будет только ухудшаться. В стране складывается взрывоопасная общественно-политическая обстановка.

Директор правовой клиники «Адилет» предостерегает чиновников от совершения непродуманных и несправедливых действий, которые провоцируют людей и могут привести к крайне печальным последствиям.

Чолпон Джакупова обратилась к Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обратить внимание на ситуацию в стране и в целях защиты прав и свобод граждан дать необходимые поручения соответствующим государственным структурам, в том числе направленные на:

обеспечение всего медицинского персонала средствами индивидуальной защиты;

обеспечение оплаты медицинскому персоналу всех положенных по законодательству выплат и иных отчислений;

немедленное прекращение преследований медицинских работников и их родственников со стороны ГКНБ КР, МВД КР и других правоохранительных органов за сообщения о реальном положении дел и просьбы о предоставлении средств индивидуальной защиты;

обеспечение публикации в СМИ полных текстов приказов комендантов местностей, которые затрагивают права и свободы человека, включая вопросы частной собственности и ведения экономической деятельности;

усиление надзора за законностью действий правоохранительных органов со стороны Генеральной прокуратуры КР с целью недопущения нарушений прав человека, включая проверку приказов комендантов местностей на предмет соответствия Конституции и законодательству КР;

обеспечение публичной и детальной отчетности правительства, других государственных органов по вопросу распределения финансовых средств, аккумулируемых и выделяемых для целей борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

проведение со стороны Счетной палаты КР аудита использования денежных и материальных средств, аккумулируемых и выделяемых организациям системы здравоохранения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

оказание содействия в скорейшем принятии и вступлении в силу законодательных поправок, направленных на повышение правовых и социальных гарантий медицинских работников.

На сегодня в стране 280 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, из них 34 — у медиков. Четыре человека умерли.

Источник: 24.kg