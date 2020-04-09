Помощь нуждающимся во время карантина. Дастан Бекешев придумал, как оказать ее справедливо

«Некоторым гражданам помогают дважды, а до кого-то и вовсе не доходят»

Из-за того, что в Кыргызстане нет конкретного списка нуждающихся в помощи во время карантина, некоторые граждане получают ее дважды, а до кого-то она и вовсе не доходит. Таким мнением на своей странице поделился депутат Дастан Бекешев.

«Неравнодушные граждане, местные органы самоуправления, правительство и общественные организации помогают нуждающимся гражданам, - написал он. - Но из-за того, что у нас нет конкретного списка нуждающихся, кому-то помощь приходит дважды, а кому-то совсем она не оказывается. Если бы была база данных, где можно увидеть, когда и какую помощь получал гражданин, было бы лучше. Однако публиковать данные запрещает Закон «Об информации персонального характера».

Парламентарий предложил свой вариант решения данной проблемы.

«Создать мобильное приложение, с помощью которого можно сканировать паспорт нуждающегося, указывать, какая ему была оказана помощь, - размышляет он. - А приложение могло бы показать, помогали ли нуждающемуся ранее. Формировать базу данных могут все, но с предварительного первичного одобрения администратора.

Такое приложение может снять все вопросы о дублировании помощи. Это поможет государству сформировать наиболее реальный список нуждающихся и в последующем оказывать адресную социальную помощь».

Источник: Вести