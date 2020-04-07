ЦИК: По новым поправкам вместо А.Исмаиловой в ЖК от «Республики — Ата-Журт» придет женщина

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов сообщила, кто является следующим кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республики — Ата-Журт».
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 65 Конституционного закона «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Согласно п.4-1, в случае досрочного прекращения полномочий депутата его мандат передается следующему зарегистрированному кандидату:
1) из числа кандидатов женского пола, в случае прекращения полномочий депутатов женского пола;
2) из числа кандидатов мужского пола, в случае прекращения полномочий депутатов мужского пола.
Соответственно, в рамках закона мандат должен быть передан следующей по списку женщине, отметили в ЦИК.
Так, согласно списку кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Республики — Ата-Журт», следующим кандидатом является Айгерим Кабылбековна Бешимбаева.
Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром.
Источник: kg.akipress.org
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