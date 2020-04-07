Мадияр Кулуев: Это беспредел! Меня незаконно уволили, не указав никаких причин

Экс-начальник Ленинского УВД Бишкека считает, что власть избавляется от неугодных руководителей.
Он обратится к Сооронбаю Жээнбекову
Начальника Ленинского УВД Бишкека Мадияра Кулуева сняли с должности. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По его словам, он узнал о решении комендатуры столицы сегодня утром. Кулуев возмущен тем, что ему не сообщили о причинах отстранения его от должности.
- Я сам не понял, за что меня убрали с должности, потому что не говорят причину, - утверждает он. - Наверное, власть избавляется от неугодных руководителей с опытом работы. Это незаконное решение комендатуры. Я с 1986 года работаю в органах. За это время у меня не было оплошностей. Они сказали, что я якобы не справился с обязанностями. Но даже если так, то можно было ограничиться выговором. Это беспредел.
Кроме того, экс-начальник Ленинского УВД Бишкека намерен обратиться в судебные органы и к главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
- Я обязательно обращусь в судебные органы и к президенту, - уточнил он. - Не объяснить причину отстранения от должности - очень странно. Я беспокоюсь не за свое место, а за этот беспредел. Сами не справились ни с чем, но решили избавиться от меня.
Источник: vesti.kg
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