Жээнбеков направил послание Си Цзиньпину в связи с национальным трауром о жертвах COVID-19

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с проведением национальной траурной церемонии в память о погибших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

«В связи с проведением 4 апреля 2020 года в Китае национальной траурной церемонии в память о погибших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 позвольте вновь выразить Вам и всему народу Китая искренние соболезнования и пожелать скорейшего выздоровления заболевшим.

Кыргызская сторона высоко ценит усилия, предпринимаемые лично Вами и Правительством Китая, по предотвращению распространения пандемии, а также стойкость, демонстрируемую китайским народом.

Я убежден, что в скором времени Китай полностью победит данную болезнь и с новой силой продолжит свой путь экономического развития и процветания.

Еще раз хотел бы заверить, что между нашими странами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное всестороннее стратегическое партнерство на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия», — говорится в послании президента КР.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Си Цзиньпину и народу Китая за оказываемую Кыргызстану поддержку в это непростое время.

Источник: Кабар