Жээнбеков направил послание Си Цзиньпину в связи с национальным трауром о жертвах COVID-19

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с проведением национальной траурной церемонии в память о погибших от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
«В связи с проведением 4 апреля 2020 года в Китае национальной траурной церемонии в память о погибших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 позвольте вновь выразить Вам и всему народу Китая искренние соболезнования и пожелать скорейшего выздоровления заболевшим.
Кыргызская сторона высоко ценит усилия, предпринимаемые лично Вами и Правительством Китая, по предотвращению распространения пандемии, а также стойкость, демонстрируемую китайским народом.
Я убежден, что в скором времени Китай полностью победит данную болезнь и с новой силой продолжит свой путь экономического развития и процветания.
Еще раз хотел бы заверить, что между нашими странами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное всестороннее стратегическое партнерство на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия», — говорится в послании президента КР.
Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Си Цзиньпину и народу Китая за оказываемую Кыргызстану поддержку в это непростое время.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!