В Кыргызстане отменили пропуска для грузовых авто

Теперь водители грузовиков смогут беспрепятственно проезжать через санитарно-карантинные посты

Под председательством премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева состоялось очередное заседание республиканского штаба.

Сообщается, что в ходе заседания была обсуждена текущая ситуация в республике, а также вопросы, связанные с реализацией мер по оказанию помощи малообеспеченным семьям и деятельностью предприятий жизнеобеспечения.

На заседании республиканского штаба принято решение об отмене пропусков для грузовых автомобилей и обеспечении их беспрепятственного проезда через санитарно-карантинные посты.

«Каждый из нас должен понимать, что мы должны обеспечить все условия и беспрепятственное передвижение медицинским работникам, так как именно от них в первую очередь зависит то, насколько быстро мы можем избавиться от вируса, не допустив его широкого распространения. Мы должны уделить особое внимание и сконцентрировать все усилия на организации слаженной работы по оказанию помощи нуждающимся гражданам. Поэтому необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение для всех большегрузных автомашин, которые осуществляют перевозку медикаментов и социально значимых товаров. Для них должен быть организован зеленый коридор. То есть для грузопотока не должно быть никаких препятствий», - подчеркнул глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев также отметил особую важность обеспечения организованной работы по доставке продуктов питания социально уязвимым слоям населения.

«Организовать работу нужно в ближайшие дни, пока у наших граждан еще остаются запасы продуктов. Но мы должны работать на опережение и в срочном порядке мобилизовать усилия в первую очередь органов местного самоуправления. Ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания», - сказал он.

Премьер напомнил о необходимости соблюдения правил чрезвычайного положения, которые необходимы для собственной безопасности.

Источник: vesti.kg