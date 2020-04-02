Жеенчороев: Главе правительства следовало уйти в отставку

«95% вашей команды уже ушли.

В ходе заседания Жогорку Кенеша депутат Мирлан Жеенчороев раскритиковал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева со словами: «У вас нет морального права оставаться на должности». Он сослался на то, что большинство членов правительства ушли в отставку:

«95% вашей команды уже ушли. Остались только вы сами. Я считаю это постыдным явлением. Вместо этого нужно было уйти с должности, взяв на себя ответственность. В противном случае нужно было удержать команду, принять решение после завершения карантина».

В ответ на критику Жеенчороева премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил: «Мы работаем».

На внеочередную сессию Жогорку Кенеша, прошедшую 1 апреля, был приглашен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр предложил на должность вице-премьер-министра Аиду Исмаилову, а на должность министра здравоохранения – Сабиржана Абдикаримова.

1 апреля президент Сооронбай Жээнбеков снял с должности вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. 31 марта во время заседания Совета безопасности было отмечено, что упомянутые чиновники не проделали достаточно работы для предотвращения распространения коронавируса, а премьер-министру было поручено принять меры в отношении них.

Источник: Азаттык уналгысы