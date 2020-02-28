Ирина Карамушкина: Токон Мамытов струсил лично прийти к Атамбаеву

Глава аппарата омбудсмена заявил, что не собирается комментировать глупости

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов струсил прийти лично к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом Vesti.kg сообщила Ирина Карамушкина.

По ее словам, акыйкатчы работал при правлении Атамбаева и мог бы сам прийти к нему, а не отправлять своих подчиненных.

- У Атамбаева ухудшилось состояние здоровья, - напомнила парламентарий. - Сам омбудсмен струсил прийти лично к нему и удостовериться в его состоянии, он отправил своих сотрудников. Он работал когда-то с Атамбаевым, и все было хорошо, а сейчас почему-то побоялся посетить СИЗО ГКНБ.

Между тем сам Токон Мамытов сказал Vesti.kg, что не собирается комментировать глупые высказывания Карамушкиной.

Напомним, что на прошлой неделе сын Алмазбека Атамбаева Сеид заявил, что его отец находится в предынсультном состоянии.

«В этот момент хотим попросить всех тех, кто еще не стал жертвой лживой информационной атаки на отца, помолиться за его здоровье. Спасибо! Отец говорил нам, что лучше умрет среди своего народа в своей стране, чем жить богато и долго в чужом государстве», - написал он.

Однако в ГКНБ опровергли информацию о плохом самочувствии Атамбаева. По их данным, его состояние здоровья стабильное, врачи ГКНБ круглосуточно дежурят и наблюдают за ним.

Позже Токон Мамытов сказал в беседе с Vesti.kg, что оснований для визита Атамбаева нет, поскольку Госкомитет нацбезопасности заверил о стабильном состоянии его здоровья. Но спустя несколько дней сотрудники аппарата омбудсмена все же посетили бывшего главу государства.

Источник: VESTI.KG