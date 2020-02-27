Глава ЦИК: Главными принципами работы должны стать законность, открытость и прозрачность 

Нуржан Шайлдабекова выступила на семинаре для политических партий в Оше
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР провела в Оше семинар для руководителей и представителей партий по вопросам регистрации, финансирования, агитации и правовым вопросам.
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала присутствующим об изменениях законодательства о выборах, об основных принципах участия в выборах.
«Главными принципами работы должны стать законность, открытость и прозрачность. Именно поэтому ЦИК инициировала размещение программ партий, участвующих в выборах, на своем официальном сайте.
Кроме того, внесены изменения по обеспечению прозрачности финансирования, открытия и ведения избирательных фондов», - сказала она.
Были даны разъяснения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов и списка кандидатов, правил агитации, рассмотрения избирательных споров.
Пресс-служба ЦИК
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