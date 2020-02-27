×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Политика
Просмотров: 9

Глава ЦИК: Главными принципами работы должны стать законность, открытость и прозрачность 

Нуржан Шайлдабекова выступила на семинаре для политических партий в Оше

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР провела в Оше семинар для руководителей и представителей партий по вопросам регистрации, финансирования, агитации и правовым вопросам.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала присутствующим об изменениях законодательства о выборах, об основных принципах участия в выборах.

«Главными принципами работы должны стать законность, открытость и прозрачность. Именно поэтому ЦИК инициировала размещение программ партий, участвующих в выборах, на своем официальном сайте.

Кроме того, внесены изменения по обеспечению прозрачности финансирования, открытия и ведения избирательных фондов», - сказала она.

Были даны разъяснения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов и списка кандидатов, правил агитации, рассмотрения избирательных споров.

Пресс-служба ЦИК

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить