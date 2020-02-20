Алмамбет Шыкмаматов: «Мне пока рано уходить из политики»

В конце 2019 года Алмамбет Шыкмаматов ушел из «Ата Мекена», а сегодня он поделился планами на счет участия на парламентских выборах.
В конце 2019 года Алмамбет Шыкмаматов ушел из «Ата Мекена», а сегодня он поделился планами на счет участия на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в интервью СМИ.
«Политика не кончается на «Ата Мекене». До пенсии еще далеко, мне 50. Это не преклонный возраст для политики. У меня есть точка зрения и позиция по многим проблемам в стране. Я хочу реализовать свои идеи для развития страны», — сказал Шыкмаматов.
Он рассказал, с кем пойдет на выборы:
«Безусловно, буду участвовать в выборах. Пока не решил, с кем пойду. Вполне возможно, что реализую свой партийный проект. Для меня важно не только добиться власти через какую-то партию, а придерживаться принципов и ценностей, иметь реальный план мероприятий и стратегии для изменения страны».
Шыкмаматов считает, что винить за нынешний состав Жогорку Кенеша нужно не «Белый дом» за спекуляции, а избирателей, которые продавали свои голоса. «К сожалению, общественность не готова наотрез отказаться от такой практики», — говорит экс-депутат.
Источник: газета «Супер-Инфо» №903 от 20.02.2020 / стр. 4
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!