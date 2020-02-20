Алмамбет Шыкмаматов: «Мне пока рано уходить из политики»

В конце 2019 года Алмамбет Шыкмаматов ушел из «Ата Мекена», а сегодня он поделился планами на счет участия на парламентских выборах.

В конце 2019 года Алмамбет Шыкмаматов ушел из «Ата Мекена», а сегодня он поделился планами на счет участия на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в интервью СМИ.

«Политика не кончается на «Ата Мекене». До пенсии еще далеко, мне 50. Это не преклонный возраст для политики. У меня есть точка зрения и позиция по многим проблемам в стране. Я хочу реализовать свои идеи для развития страны», — сказал Шыкмаматов.

Он рассказал, с кем пойдет на выборы:

«Безусловно, буду участвовать в выборах. Пока не решил, с кем пойду. Вполне возможно, что реализую свой партийный проект. Для меня важно не только добиться власти через какую-то партию, а придерживаться принципов и ценностей, иметь реальный план мероприятий и стратегии для изменения страны».

Шыкмаматов считает, что винить за нынешний состав Жогорку Кенеша нужно не «Белый дом» за спекуляции, а избирателей, которые продавали свои голоса. «К сожалению, общественность не готова наотрез отказаться от такой практики», — говорит экс-депутат.

Источник: газета «Супер-Инфо» №903 от 20.02.2020 / стр. 4