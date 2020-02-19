Глава МИД Таджикистана назвал заявление генерала Навджувонова о Баткене «его личным мнением»

Заявление генерала Абдулло Навджувонова о Баткене является «его личным мнением» и не считается официальным заявлением, заявил 18 февраля на пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Заявление генерала Абдулло Навджувонова о Баткене является «его личным мнением» и не считается официальным заявлением, заявил 18 февраля на пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Об этом сообщает радио «Озоди».

Начальник УМВД по Согдийской области генерал Абдулло Навджувонов 12 февраля на пресс-конференции в Худжанде, отвечая на вопрос о конфликтах на таджикско-кыргызской границе, заявил, что «исторически Баткен никогда не был кыргызской землей». «Предки таджиков привели кыргызов в Баткен, и им дали земли, а сейчас их потомки создают нам проблем», — отметил таджикский генерал.

По словам главы МИД РТ Сироджиддина Мухриддина, генерал Навджувонов высказался не на официальном заседании, чтобы это приняли в качестве официальной позиции. «Наша официальная позиция по всем пограничным вопросам излагается на заседаниях межправительственных комиссий двух стран. Только заместитель премьер-министра, который является председателем двусторонней комиссии со стороны Таджикистана, или МИД могут высказывать официальную позицию страны», — сказал Сироджиддин Мухриддин.

Одновременно министр подчеркнул, что высказывание таджикского генерала и ряд мнений с кыргызской стороны должны быть уточнены историками и археологами.

Реакция кыргызской стороны на высказывание начальника УМВД по Согдийской области была незамедлительной. В полномочном представительстве правительства в Баткенской области сообщили, что заявление генерала «может нанести урон миру среди населения в приграничном районе».

«На пресс-конференции были сделаны провокационные заявления. Представительство правительства в Баткенской области считает, что эти заявления нарушают согласие между жителями приграничных районов, они сделаны специально в целях подстрекания», — говорится в сообщении полпредства.

МИД Кыргызстана 14 февраля пригласил посла Таджикистана в КР Назирмада Ализода, где было заявлено, что кыргызская сторона ожидает надлежащей реакции от официального Душанбе и надеется, что подобные факты в дальнейшем не будут повторяться. «Никогда Баткен не был и не будет таджикским. Это исконно кыргызская земля», — заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы, глава Генштаба Абдикарим Алимбаев.

Неопределенная линия границы часто приводит к конфликтам в приграничных поселениях, особенно на границе между Исфарой и Баткеном. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что для решения проблем на таджикско-кыргызской границе Душанбе и Бишкек должны строго следовать межгосударственным соглашениям, которые были подписаны 16 лет тому назад. «Для решения проблем на границе важны юридические основания. Вместо того, чтобы учесть и реализовать эти соглашения, некоторые группы с кыргызской стороны способствуют эскалации ситуации в этих спорных участках», — сказал глава внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 976 километров, из которых более 450 километров пока не делимитированы и не демаркированы.

Источник: elgezit.kg