(Видео) Получивший огнестрельное ранение в Оше спортсмен обратился к президенту

На страничке бывшего сотрудника таможни Оша Эмилбека Кимсанова в «Фейсбуке» 14 февраля опубликовано обращение спортсмена Тологона Рахманберди уулу к президенту.

На страничке бывшего сотрудника таможни Оша Эмилбека Кимсанова в «Фейсбуке» 14 февраля опубликовано обращение спортсмена Тологона Рахманберди уулу к президенту.

В частности, мужчина, опирающийся на костыли, заявляет, что был несколько раз ранен из оружия и что «в Оше, на юге живут в страхе перед кланом Матраимовых».

Рахманберди уулу заявляет, что был дважды ранен в ногу – 5-6 месяце назад «ребятами» Нурбека Раимбекова [младший брат главы Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района] из травматического пистолета и через 2 месяца после этого Кылычбеком Саркарбаевым [глава Ошского городского комитета спорта] из автомата. Он отмечает, что не стал писать заявления, так как ему угрожали.

Обращение спортсмена прокомментировал пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков. Он отметил, что обращение Рахмаберди уулу к президенту «безосновательно». Милиция указывает, что Рахманберди уулу дал следствию ложные показания, оказался писать заявление и усложнял дело.

Сыдыков отметил, что 29 января было заведено дело по факту нападения на Рахманберди уулу нескольких человек, но сам он отказался писать заявление и давать показания.

Получить комментарий у Кылычбека Саркарбаева, Нурбека Раимбекова и Матраимовых, чьи имена называет автор обращения, пока не удалось.

22 сентября 2019 года в селе Фуркат Кара-Сууйского района произошла стрельба, в которой был ранен спортсмен Тологон Рахманберди уулу. Озвучивалась версия о том, что стрелял Кылычбек Саркарбаев – глава Ошского городского комитета спорта. Однако сам Рахманберди уулу заявил, что Саркарбаев не стрелял в него, ранение он получил при осмотре пистолета.

Рахманберди уулу и Саркарбаев тренировались в спортивном клубе EREM, который принадлежит Матраимовым.

Источник: Азаттык