В МИД КР возмущены высказываниями таджикского генерала о кыргызской земле

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что руководитель правоохранительных органов Согдийской области занимается фальсификацией истории и подменой фактов

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что руководитель правоохранительных органов Согдийской области занимается фальсификацией истории и подменой фактов

В Министерство иностранных дел был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Назирмад Ализода.

В ходе встречи была выражена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны в связи с имевшими место высказываниями вновь назначенного начальника Управления внутренних дел по Согдийской области Республики Таджикистан генерал-майора милиции Абдулло Навджувонова.

В частности, в некоторых СМИ Республики Таджикистан, а также в интернет-сегменте опубликована и распространена статья от 13 февраля 2020 года «Если поднять историю, в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей», в которой руководитель правоохранительных органов сопредельной с Кыргызстаном Согдийской области Таджикистана Навджувонов, мягко говоря, занимается фальсификацией истории и подменой фактов, заявляя, что «его предки привели кыргызов и дали им тут землю, а сегодня это стало проблемой для таджикской стороны».

Была подчеркнута недопустимость подобных высказываний чиновников столь высокого ранга, тем более представителей правоохранительных органов, которые, наоборот, должны по поручению глав двух государств проводить соответствующую работу по пресечению провокационных заявлений и действий.

Отмечено, что кыргызская сторона ожидает надлежащей реакции от официального Душанбе и надеется, что подобные факты в дальнейшем не будут повторяться.

Источник: vesti.kg