Сапарали Борубаев: «Информация об избиении председателем депутата — ложная»

Председатель Катранского айылного кенеша Лейлекского района Баткенской области Сапарали Борубаев сказал сегодня радио «Марал», что информация о драке между ним и депутатом местного кенеша Нурдином Дуйшебаевым является ложной.
По его словам, после завершения сессии по обсуждению бюджета айыл окмоту произошла перепалка с депутатом.
— Я не имею представления, на каком сайте вышла информация о «драке депутатов в Катране». Вчера после окончания сессии по обсуждению бюджета айыл окмоту между нами произошла перепалка. Но драки не было. Позже услышал, что тот депутат пошел и лег в больницу. Слухи о драке — огульная клевета, — сказал Сапарали Борубаев.
Напомним, сегодня отдельные СМИ со ссылкой на Баткенскую облмилицию написали о драке председателя Катранского айылного кенеша Сапарали Борубаева и депутата местного кенеша Нурдина Дуйшебаева. В информации говорилось, что председатель избил депутата и тот написал заявление в милицию.
В милиции сообщили, что заявление зарегистрировано в ЕРПП и назначена экспертиза.
Сапарали Борубаев известен тем, что озвучивал проблемы приграничных баткенских районов на границе с Таджикистаном и проходил допрос в ряде силовых органов.
Источник: maralfm.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!