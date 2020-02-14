Сапарали Борубаев: «Информация об избиении председателем депутата — ложная»

Председатель Катранского айылного кенеша Лейлекского района Баткенской области Сапарали Борубаев сказал сегодня радио «Марал», что информация о драке между ним и депутатом местного кенеша Нурдином Дуйшебаевым является ложной.

По его словам, после завершения сессии по обсуждению бюджета айыл окмоту произошла перепалка с депутатом.

— Я не имею представления, на каком сайте вышла информация о «драке депутатов в Катране». Вчера после окончания сессии по обсуждению бюджета айыл окмоту между нами произошла перепалка. Но драки не было. Позже услышал, что тот депутат пошел и лег в больницу. Слухи о драке — огульная клевета, — сказал Сапарали Борубаев.

Напомним, сегодня отдельные СМИ со ссылкой на Баткенскую облмилицию написали о драке председателя Катранского айылного кенеша Сапарали Борубаева и депутата местного кенеша Нурдина Дуйшебаева. В информации говорилось, что председатель избил депутата и тот написал заявление в милицию.

В милиции сообщили, что заявление зарегистрировано в ЕРПП и назначена экспертиза.

Сапарали Борубаев известен тем, что озвучивал проблемы приграничных баткенских районов на границе с Таджикистаном и проходил допрос в ряде силовых органов.

Источник: maralfm.kg