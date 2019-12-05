Турсунбек Акун, председатель ДДК: «Чтобы дорваться до власти, объединятся не только с Атамбаевым, но и с чертом!»

Т. Акун: Ход мировой политики, интересы континетов, неуклонное сокращение ресурсов порождают такие противостояния.

Мы побеседовали о последних политических событиях в стране с председателем Демократического движения Кыргызстана, известным правозащитником и демократом Турсунбеком Акуном.

— После расследования радио «Азаттык», базирующегося на интервью Айеркена Саймаити незадолго до его убийства в Стамбуле, ситуация в стране обострилась, начали высказаться претензии, что в событии, связанном с Райымбеком Матраимовым, виновна действующая власть. Ваше мнение?

— «Азаттыку» или любому другому медиа необходимы подобные привлекающие внимание расследования, и в первую очередь выводы из таких исследований должна делать власть. Хотя расследование «Азаттыка» вызвало общественный резонанс, отдельные места размыты, в отдельных моментах чувствуется односторонность. Особенно много сомнений вызывает то, что, упоминая Райымбека Матраимова, при этом совершенно ничего не говорят про Атамбаева, переводя стрелку на действующую власть. Другие журналисты высказали в своих комментариях критические мнения относительно расследования «Азаттыка» по данному поводу, и общественность разделилась на два лагеря.

После публикации расследования «Азаттыка» проатамбаевские медиаресурсы, блогеры начали писать комментарии в поддержку и распространять в социальных сетях. Одномоментно было забыто, как в одно время Атамбаев цеплялся к «Азаттыку» и преследовал журналистов. Что касается Карамушкиной, то из чувства мести она пошла на предательский шаг: знала, что начинается [заседание] ОДКБ, но подняла вопрос импичмента, стремясь очернить. Они приложили большие усилия через социальные сети для организации митинга.

— Не хотите ли вы сказать, что здесь у «Азаттыка» был некий интерес?

— Народ никогда не забудет большой вклад радио «Азаттык» в развитие демократии, соблюдение прав человека, свободу слова в стране. Особенно этого не забудут подобные нам личности, которые пострадали от прежней кыргызской власти, которых сажали, избивали. Но нельзя из-за допущенных отдельных недостатков объявлять врагом, накидываться и предавать остракизму.

Это расследование радио «Азаттык» провело с благими намерениями. Уверен, что их целью было нанести расследованиями удар по многомиллионным коррупционным схемам в таможенной сфере, чтобы данная сфера работала только на интересы народа.

Сразу после первого расследования «Азаттыка» соответствующим структурам, особенно правоохранительным органам, надо было провести всестороннюю проверку по указанным в расследовании фактам, оперативно вывести итог, чтобы виновные лица были наказаны со всей строгостью. Хочу подчеркнуть, что этого, к сожалению, не произошло.

— А нет ли здесь противостояния мировых держав или схватки внутренних политических сил в преддверии парламентских выборов?

— Никто не может уверенно сказать, что это не так. Противостояние мировых держав идет как открыто, так и скрыто, это вполне закономерно. Ни одна сила не сможет остановить это противостояние. Ход мировой политики, интересы континетов, неуклонное сокращение ресурсов порождают такие противостояния. Радио «Азаттык» оказало большую помощь Кыргызстану, кыргызской общественности, но мы не должны забывать, что финансируется медиа со стороны Конгресса США.

Никто не поверит, если сказать, что в схватке мировых держав радио «Азаттык» будет не на американской, а на российской или китайской стороне. Как известно, в решающие моменты «Радио Свобода» будет больше защищать интересы основанной на принципах демократии, прав человека и свободы слова Америки, нежели России или Китая. На основе указанных ценностей «Азаттык» распространяет свою информацию.

Мировой общественности в то же время известно, что за прикрывающейся этими ценностями Америкой полно других интересов. Это хорошо понимает и трудовой коллектив «Азаттыка», однако они не могут вмешиваться в большую американскую политику. Народы мира видят американский след в кровопролитиях, межнациональных и межгосударственных конфликтах, которые происходят в мире.

Кыргызская Республика в данное время укрепляет стратегические отношения с Российской Федерацией и с соседним Китаем, является членом таких организаций, как СНГ, ШОС, ОДКБ, на постоянной основе встречается с их руководителями, заключает различные соглашения, находит пути сотрудничества, что, понятное дело, не нравится подобным Америке мировым державам.

Поэтому вполне закономерно, что Соединенные Штаты Америки через курируемые каналы, СМИ, поддерживающих их политику общественных и политических деятелей, предпринимают завуалированные усилия для воспрепятствования такому сотрудничеству и создания негативного образа глав государств, сотрудничающих с Россией и Китаем.

Мы должны относиться с пониманием к положению радио «Азаттык». В любом случае в подавляющем большинстве СМИ стараются работать с соблюдением мировых стандартов. Мы это должны сказать открыто.

— Не наблюдаем ли мы за тайной схваткой внутренних политических сил с приближением выборов? Не стоят ли политические силы за вышедшей на митинг молодежью?

— После ареста Атамбаева в стране не осталось сильной оппозиции. Изредка распространяют информацию, делают заявления, но системная оппозиция отсутствует. Это плохо как для оппозиции, так и власти. Для осведомленных понятно, что роль конструктивной оппозиции в данное время исполняют не политические партии или политики, а исполком Народного Курултая.

Общественности известно, что благодаря деятельности исполкома сделано многое. Из-за отсутствия в стране системной оппозиции отдельные влиятельные политики через кого-то демонстрируют власти клыки, стараясь показать себя перед выборами.

Они начали поднимать головы «поддержкой» первого расследования «Азаттыка» и рьяно вцепились во второе расследование, забыв, что еще вчера правил Атамбаев, стараясь любым способом показать в негативном свете действующего президента. Вместе с находящимся под стражей Атамбаевым начали действия против внешний власти. При этом вопросы морали отброшены в сторону. Ради того, чтобы дорваться до власти, они объединятся не только с Атамбаевым, но и чертом.

Мы тоже поддерживали американскую политику прав человека, демократии, свободы слова, Штаты оказали существенную помощь в развитии данного направления. Мы не можем это не отметить. Однако отдельные кыргызские политики, выступающие в поддержку внешней политики Америки, стремящейся к установлению своей доминанты во всех странах мира, не могут открыто выступить, поэтому воспользовались расследованием «Азаттыка», закулисно организовали митинг, используя неправительственные организации, гражданских активистов, правозащитников, поддерживающих их депутатов, чистосердечную молодежь, пытаясь таким образом организовать в стране беспорядки, что очевидно.

Таким образом, после расследования «Азаттыка» стало всплывать, что именно эти политики организовали молодежь, заявляя при этом, что «никто молодых сограждан не организовывал, они вышли сами».

На так называемом «митинге молодежи» 25 ноября были подстрекатели, тайные модераторы в лице известных активистов, руководителей неправительственных организаций и отдельных правозащитников. Это тоже является наглядным доказательством.

Кроме того, на митинг пришли не только защитники Атамбаева и Сапара Исакова, освещавшие мероприятие и подававшие информацию частные сайты и независимые каналы, но и представители и помощники отдельных политиков, поддерживающих американскую политику, а также журналисты с их частных сайтов и телеканалов. Так рвущиеся к власти, пытающиеся выставить перед народом действующую власть в негативном свете политики отбросили в сторону мораль и совесть, объединились с атамбаевской командой, моментально «позабыв» про притеснения, которым подвергались при его власти, и вышли на политическую борьбу. Вот их истинное обличие.

Ну а отдельные политики, которые предпринимают усилия по дискредитации действующей власти, используя молодежь как флагман для реализации своих грязных целей, сидели в теплом месте, попивали горячий кофе и наблюдали за ходом организованного ими митинга, что не есть хорошо.

С одной стороны, приходишь к мысли, что, может, они нуждаются в неадекватном правителе, подобном Атамбаеву, который будет их сажать в тюрьму, преследовать, необоснованно возбуждать уголовные дела.

Поэтому, к сожалению, слова «молодежь вышла сама, никто не организовывал» не соответствуют действительности. Очевидно, что за ними стоят политические силы, объединившиеся с Атамбаевым в политических интересах. Выход молодежи организовали очень искусно через социальные сети, частные сайты, придумав различные флешмобы, мобилизовав в своих интересах не особо разбирающуюся в политике молодежь. Молодые граждане этого не поняли, вышли от чистого сердца, превратившись в оружие в руках вынашивающих грязные цели.

Да мы бы радовались, выступи молодежь по собственной инициативе, если бы она сама дала предложения, высказала недовольства, требования к власти. И народ, и власть отнеслись бы с пониманием и уважение к молодежи бы усилилось. Однако, увы, на деле не так.

Поэтому я обращаюсь к этим скользким и коварным политикам, поддерживающим стремящуюся к мировой доминанте американскую политику, чтобы прекратили прятаться за спины молодежи, прекратили «чужими руками жар загребать» и боролись открыто.

Кыргызская общественность не даст дорогу таким грязным намерениям. Я это вам говорю от имени демократов, стоявших у истоков кыргызской демократии, посвятивших свою жизнь и молодость этой священной цели.

— Как вы смотрите на организацию в музее вчерашней выставки с голыми девушками под прикрытием идеи феминизма?

— Феминистическое движение развито в мире. У него свой путь. Ну а они прикрылись этим движением, развесили в священном музее кыргызского народа свои трусы и майки, вышли на открытый подиум, этот попрание чести и гордости народа. Министр принял правильное решение, уволив директора музея за допущенные моральную ошибку. Мы не должны такого допускать.

Чынайым Кутманалиева, «Майдан. kg»

Источник: sayasat.kg