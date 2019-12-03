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Верховный суд рассматривает уголовное дело Аиды Саляновой о выдаче лицензии Елисееву

На процесс приехали сторонники и родственники экс-генпрокурора

 

В Верховном суде продолжается процесс по делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой о незаконной выдаче адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году, когда она занимала пост главы Минюста.

 

Как сообщила Vesti.kg адвокат Саляновой - Рабига Сыдыкова, на процесс прибыли сторонники и родственники экс-генпрокурора.

 

- Сама Аида Женишбековна тоже присутствует на процессе, - сказала она.  

 

Напомним,  ранее Аиду Салянову признали виновной в злоупотреблении должностным положением. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 12 лет, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

 

В данный момент экс-генпрокурор также проходит по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

VESTI.KG 

           

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