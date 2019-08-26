Почему мы не можем сказать – перечисляй в казну 1 млрд долларов и можешь возвращаться?

В последнее время звучат разговоры о том, что вернется в Кыргызстан первый президент независимого Кыргызстана Аскар Акаев.

В своем интервью он не стал скрывать, что хочет вернуться, даже намекнул, что скоро приедет. Поэтому возникает одна мысль…

Если Аскар Акаев вернется, почему бы не провести переговоры и поставить перед ним условие – попросить прощения у кыргызского народа и перечислить в казну 1 млрд долларов США? Хотя мы и считаем Аскара Акаева виновным, на протяжении 14 лет нам не удается привести его из соседней России, которую считаем стратегическим партнером. Если бы он перечислил 1 млрд долларов в казну, нам удалось бы решить социальные проблемы. В сомах 1 млрд долларов – это 70 млрд сомов. Сколько школ и больниц можно было бы отстроить за эти деньги? А если за 500 млн долларов США позволить вернуться Аскару Шадиеву, скрывающемуся в США? Такими путями законным путем можно позволить ворам вернуть награбленное. Почему бы даже не подготовить соответствующий законопроект?! И без того у нас едят, пьют и сбегают. Начинаешь думать, что удалось бы вернуть часть награбленного, если позволить людям вернуться в страну, перечислив в казну миллионы. Это всего лишь наше предложение.

Источник: газета «Де-Факто» №33 от 23.08.2019 / стр. 3, gezitter.org/