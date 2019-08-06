Политзаключенные требуют ареста Алмазбека Атамбаева!

Суверенитет Кыргызстана в опасности!

Генеральному прокурору КР Джамшитову О.А.

Министру внутренних дел КР Джунушалиеву К.А.

Председателю Государственного комитета по национальной

безопасности КР Опумбаеву О.Н.

Уважаемый Откурбек Асылбекович!

Уважаемый Кашкар Астаканович!

Уважаемый Орозбек Найманович!

В течение почти двух лет нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков проводит политику очищения и обновления. За это время достоянием общественности стали чудовищные размеры коррупции во время правления бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, а также многочисленные факты его преступных деяний во вред интересам кыргызского народа и государства совместно со своими приближенными, как оказалось, нечистоплотными кадрами. Мы отмечаем, что Сооронбай Жээнбеков поставил интересы Родины выше, чем коварные и эгоистические интересы своего бывшего покровителя и друга. Новая политика Президента решительно поддержана нынешним Жогорку Кенешом КР, депутаты которого совершили исторический поступок, лишив Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Однако, за последний год происходят нелогичные, непонятные действия со стороны правоохранительных органов страны. Если сказать прямо, то есть все основания утверждать, что политика Президента, поддержанная парламентом, тормозится и бойкотируется органами, руководителями которых являетесь вы. Приведем отдельные примеры.

Почему допущены побеги из страны Аскарбека Шадиева, подозреваемого в коррупции по модернизации ТЭЦ г.Бишкек и Бусурманкула Табалдиева, подозреваемого в освобождении криминального преступника Азиза Батукаева? Почему не предпринимаются меры по их возвращению в страну и аресту? Полагаем, что вы здесь действуете в интересах бывшего президента А.Атамбаева. Далее, почему из шести пунктов обвинений против А.Атамбаева, выдвинутых депутатской комиссией Жогорку Кенеша, вы исключили главные обвинения – по «узурпации государственной власти» и «гонению политических заключенных»? Ответ очевиден, это тайная поддержка вами А.Атамбаева, чтобы значительно облегчить его ответственность перед народом, Родиной. Еще. Почему, несмотря на наличие достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности, вы до сих пор не решаетесь на арест А.Атамбаева? Мы вынуждены констатировать истину – вы скрытно на стороне А.Атамбаева и готовы поддержать его, если конфронтация примет открытую форму! Почувствовав и уверовав на вашу поддержку, при вашем полном попустительстве, А.Атамбаев практически образовал государство в государстве (т.н. «Кой-Ташскую Народную Республику») и наплевательски относится к Конституции и законам Кыргызской Республики. Полностью игнорирует ваши «любезные» приглашения на допрос. Вначале многим казалось, что все это показатель вашего непрофессионализма и бессилия. Но сегодня совершенно очевидно: весь этот политический спектакль – результат вашей замаскированной поддержки обнаглевшего, ставящего себя выше законов Кыргызской Республики бывшего президента.

Мы, политзаключенные, со всей серьезностью отмечаем – ныне суверенитет Кыргызстана в опасности! То, что осенью Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками совершит государственный переворот в стране, стало очевидным. Об этом уже открыто предупредили зарубежные эксперты (например, российский политолог Д.Верхотуров) и отечественные авторитетные личности (например, Герой КР, академик М. Мамакеев). В этой связи, мы со всей ответственностью предупреждаем вас, уважаемые руководители основных силовых структур страны, что, если осенью в Кыргызстане произойдут массовые беспорядки с тяжелыми последствиями, которые, возможно, приведут к потере суверенитета страны, то, главными виновниками окажетесь вы, как саботировавшие политику С. Жээнбекова и своевременно не предотвратившие глубокий политический кризис. Просим вас опомнится и требуем принять решительные меры. А именно – возбудить уголовное дело против Алмазбека Атамбаева и немедленно арестовать его!

Члены Гражданского союза по реабилитации

политзаключенных: Калматов Т.З., Сарыгулов Д.И.,

Талгарбеков Б.Т., Асанов Б.Ж., Кадыров К.Б.,

Карыбеков Э., Колубаев