Атамбаев начинает и проигрывает. Пора перешагнуть этот этап

Последние почти полтора года Кыргызстан был занят наблюдением за политическим конфликтом между действующим и экс-президентом.

К слову сказать, конфликтом, который никому не нужен, ни стране, ни Жээнбекову, ни Атамбаеву. Однако наличие конфликта — это факт, и его влияние на все процессы, происходящие в стране, тоже очевидно. Очевидно и то, что конфликт инициировал Атамбаев.

Тогда он, видимо, плохо понимал его долгосрочные последствия, и неправильно просчитал наиболее вероятный исход. Это говорит о том, что Атамбаев иногда бывает неплохим тактиком, но является абсолютно никудышным стратегом.

И вот мы наблюдаем за развязкой этого конфликта. Атамбаев потерпел фиаско.

Какую цель себе ставил он, когда начинал конфликт с Жээнбековым?

Ответ очевиден – вернуть былое влияние, удержать в руках власть, продолжать рулить политическими процессами и финансовыми потоками в стране.

Все его утверждения про то, что он ратует за справедливость и развитие, «возврат в правовое поле» и тому подобное не совсем убеждают в своей искренности. Кто- то, видимо за деньги, делает вид что верит ему.

Он, как президент, получил страну без электричества, без дорог и без армии, а сдавал с процветающей экономикой и великолепно работающей правовой системой. Кто поверит в правдивость этих высказываний?

Или в искренность слов про то, что неправильно мол, держать в тюрьме Текебаева, и что надо вернуть в страну Бабанова, в то, что реализована была отличная судебная реформа. Он сам себя хоть слышит, когда такое говорит?

И вот, теперь, что он начал делать, чтобы вернуть себе власть? То, что всегда делал и набил руку на этом – разрушать имидж действующей власти.

В присущей ему манере, оскорблять президента, всячески унижать его, приписывать ему собственные ошибки и просчеты, выливать тонны компромата на него и его окружение, используя для этого собственный телеканал, социальные сети и армию троллей.

Как реагировал на это Жээнбеков?

Да собственно, никак.

Не было ни одного оскорбительного слова в ответ, никакой полемики в уничижающих достоинство оппонента форме. Никакой официальной реакции на оскорбления себя и своей семьи. Пожалуй, такая реакция в каком то смысле достойна подражания, хотя часть общества и ратовала за то, чтобы нападкам Атамбаева был дан ответ.

По-видимому, Жээнбеков хорошо усвоил ошибки предшественника, который по поводу и без повода закатывал истерики и организовывал судебные тяжбы в отношении критики и критиков.

Случилось так, что в отношении нескольких персоналий из окружения Атамбаева были возбуждены уголовные дела по фактам коррупции и злоупотребления служебным положением. Повода для того, чтобы заподозрить команду экс-президента в многомиллионных хищениях, было предостаточно.

Рука Фемиды постепенно стала добираться и до самого АША.

И что стал делать Атамбаев?

Удвоил деструктивную для страны деятельность, пытаясь поставить себя выше закона.

Заперся в своем «домохозяйстве» в Кой-Таше за спинами соратников, стал раскачивать пресловутый «региональный фактор», начал пытаться собрать вокруг себя всех недовольных властью, удвоил пиар-активность. Его хватило на несколько недель.

Потом, как это обычно с ним случается, наступил эмоциональный спад и осознание тщетности попыток переломить ситуацию. И тогда он решил задействовать последний шанс – попытался вывести внутристрановой конфликт на внешний уровень.

Кстати здесь смешными и жалкими выглядят его потуги показать, что это Путин ему неоднократно звонил и приглашал. Для всех здравомыслящих людей очевидно, что человек ужом извивался, задействовал своего друга Бельянинова, только бы его не забыли в Москве. Ну ладно, не забыли, но как оказалось, не более того.

Да и то — не потому что ВВП друг АША, а потому что в Кремле трезво оценивают ситуацию и не хотят, чтобы из-за одного неадекватного политика в регионе возникали дополнительные проблемы.

Вот и все. Это можно назвать финальным этапом изначально безнадежной затеи Атамбаева по удержанию власти после своего ухода не пенсию.

В Кремле отреагировали на просьбы АША вполне рационально и адекватно ситуации. Там сначала проконсультировались с действующим президентом, скоординировали шаги, а потом, для разрядки ситуации, решили уважить больное самолюбие АША – позвали его для беседы.

Для понимающих и тщательно наблюдающих очевидно, что Атамбаева просто так никогда бы не выпустили из страны, если бы власть полностью не контролировала ситуацию и заранее не знала бы результаты беседы. Результаты беседы теперь известны всем – там однозначно поддержали действующую власть, а АША настоятельно посоветовали успокоиться.

И зря Атамбаев и его команда по популистской привычке пытаются показать хорошую мину при плохой игре. Якобы в Кремле дали гарантии безопасности, якобы Атамбаеву пообещали, что выпустят из тюрьмы его «людей», якобы дали зеленый свет на участие СДПК в выборах 2020.

Здесь надо, что называется, отделять мух от котлет. Никто не должен стоять выше закона. И понятно, что если вина близких к «телу» Атамбаева людей будет доказана, то сидеть им все-таки придется. Если нет вины, то обязаны выпустить. Это решит суд, а как он будет проходить в Кыргызстане, все будут внимательно наблюдать.

Его кой-ташская самоосада сейчас — главная потенциальная угроза для него же самого.

Что касается участия СДПК в выборах 2020 года, то никто им никогда и не запрещал в них участвовать. Если могут и хотят, то добро пожаловать, ведь у всех одинаковые права.

Что касается президента Жээнбекова, то его спокойная и выдержанная позиция не всем нравилась. А ведь некоторые горячие головы требовали от него быстрых действий и даже применения силы. И теперь, как ситуация показывает, его подход был правильным.

Без эмоций, без взаимных оскорблений, без неоправданного насилия, он вывел ситуацию на этап, когда Атамбаев сам себя загнал в ловушку.

Теперь у Жээнбекова создалось широкое поле возможностей – власть может пойти и на силовой вариант, может и снизить градус конфликта и перевести его в вялотекущую форму, либо вообще проявить широту души (которая обычно не свойственна политикам) и «понять и простить» экс-президента. Но хочется верить в то, что все будет в рамках Закона. Другого варианта быть не может.

Многое также зависит и от Атамбаева – победит ли в его голове наконец разум, или же популистская и вспыльчивая натура так и будет доминировать над его действиями.

Поживем посмотрим. Сейчас же ясно одно – экс-президент проиграл. То, чего он хотел, он не получил, и никогда не получит. Власть и былое влияние для него остались в прошлом. Уголовные расследования в отношении Атамбаева и его команды не остановлены, они будут продолжаться в соответствии с законом.

Перетянуть общественное мнение на свою сторону ему не удалось (хотя и на самом деле ясно уже, что кой-ташское сидение с парой сотен родственников и сторонников никак нельзя назвать народной поддержкой). Апеллирование к внешней силе в результате принесло эффект пощечины – Атамбаеву вежливо, но однозначно посоветовали успокоиться, знать свое место.

Сейчас мы видим финальный акт этой глупой и никому не нужной игры, которую больше года назад начал Атамбаев и сегодня с треском проиграл. Понимает ли он это?

Впрочем, не важно. Стране нужны другие тренды, другие образцы для поведения политиков.

Президенту Жээнбекову надо думать и работать над этим. Не стоит уже отвлекаться на то, что не волнует уже никого. На старую и заезженную пластинку.

Элгезит