Какое впечатление оставил прием Путиным Атамбаева?

Самая первая причина этого – как только Атамбаев пришел во власть, он выгнал американскую военную базу.

Кабай Карабеков, экс-депутат: «Принесло пользу Атамбаеву»

- Прием Путиным Атамбаева, прежде всего, принес пользу Атамбаеву. Их самая основная цель – не допустить дестабилизации в нашем государстве.

Темир Бирназаров, режиссер: «Путин показал близость отношений с Атамбаевым, как с частным лицом»

- Путин показал близость отношений с Атамбаевым, как с частным лицом. Самая первая причина этого – как только Атамбаев пришел во власть, он выгнал американскую военную базу. До этого, как вы сами знаете, Бакиев взял деньги у России, но слово не сдержал. Бакиев отправил людей во главе с тогдашним премьер-министром Д.Усеновым в Россию за обещанными Путиным деньгами, во главе с Усеновым были выгнаны. Поздней Жириновский объявил Бакиева хитрой лисой, двуличным политиком. Как только пришел Атамбаев, он полностью реализовал невыполненные Бакиевым перед Россией обязательства, утвердил российскую базу в Канте. Позже Путин, как вы знаете, хвалил Атамбаева как политика «очень постоянный, очень приятно вести дела с таким руководителем». В принципе можем сказать, в политику Путина против Америки из стран Центральной Азии Атамбаев внес огромный вклад. Поэтому Путин никогда не забудет этот вклад Атамбаева, потому что знает, Атамбаев все еще потребуется в геополитике России против Америки. Вы сами знаете из истории, в стародавние времена схлестнулись два кыргызских рода Бугу и Сарыбагыш, пошли в Россию просить помощи. Эта политика зависимости очень прочно укоренилась во время Союза, ни одна работа не шла самостоятельно без русских, без Москвы. К сожалению, эта политика продолжается и сейчас. Совершенно ясно, доверие народа к сегодняшней власти будет только снижаться. Толчком к этому послужит вялая политика премьер-министра, множество постоянно вылезающих в стране социальных, экономических вопросов. Группа молодежи оппозиционного настроя, устремленной в политику, в последнее время очень активна. Такой настрой с каждым разом будет усиливаться, а авторитет и репутация власти среди общественности будет снижаться.

Темирбек Асанбеков, лидер партии «Мекен Ынтымагы»: «Дано дипломатическое предостережение двум нашим старшим братьям»

- Россия никогда не будет принимать решения, глядя на политиков кыргызского государства. Принимая во внимание условия геополитики, будет проводить политику, важную только для внешней стратегии России. Зная, что наши внутренние политические противоборства создадут препятствия для их национальной политической концепции, дали дипломатическое предостережение двум нашим старшим братьям.

Абдрахман Маматалиев, экс-вице-премьер-министр: «Путин дал знать о своей незаинтересованности в обострении ситуации в Кыргызстане»

- Эта вещь показывает положительную точку зрения Путина на Кыргызстан, незаинтересованность в обострении ситуации в нашей стране. Наряду с приемом Атамбаева он на определенном уровне сказал о поддержке сегодняшней власти, заметно, что убедил не совершать в дальнейшем незаконные действия.

Каныбек Осмоналиев, профессор: «Путин поступил как в пословице «дверь, тебе говорю, а ты сноха слушай»

- Нынешнее положение на кыргызском политическом пространстве не может не беспокоить не только нас самих, но и Россию. Это понятно. У России есть амбициозный имперский интерес. Это бесовские игры геополитики. Из-за того, что мы сидим размазней и болтаем, она взяла инициативу в свои руки. Посмотрим на их позицию, очень правильно сделали. А мы разоблачили собственное бессилие. Нечего сказать, кроме аттин! Вследствие этого Путин вызвал Атамбаева, выдал ему карт-бланш. Это резкий выпад в сторону официальной кыргызской власти. Поступил как в пословице «дверь, тебе говорю, а ты сноха слушай». Теперь кыргызская власть не сможет арестовать Атамбаева. И следственное дело будет вынуждена вести, с опаской оглядываясь в сторону Кремля. Русские не верят нашей власти и не уважают!

Максатбек Казакбаев, активист: «Путину нужен политический мир в Кыргызстане»

- Для Путина все равно, что Атамбаев, что Жээнбеков. Ему, как сам сказал, нужен политический мир в Кыргызстане. Разделение народа на два берега вредно и для России. От нашей стабильности в Кыргызстане как центре Средней Азии зависят Казахстан, Таджикистан и другие соседи.

Нарис Калчаев, активист: «Атамбаев еще раз доказал, что он крутой стратег»

- Можно принимать их двоих одинаково, потому что Атамбаев за 6 лет правления сумел повернуть отношения с Россией в хорошее русло. Сказав «я всегда поддерживаю эксов», Путин смог показать, что Россия всегда поддерживает своих партнеров. Если бы Путин не поддерживал эксов, то действующие президенты думали бы «после ухода с работы останусь за дверью». Возник бы вопрос возможного отказа от соглашений в интересах России. Вкратце, экс-президент Алмазбек Атамбаевот этой рабочей поездки только выиграл. Путин выслал за ним частный самолет, да еще лично сам принял, чем еще раз доказал, что Атамбаев крутой стратег.

Сказанное Путиным в интервью «объединитесь вокруг сегодняшнего президента ради мира» это всего лишь слова, сказанные на основе международного протокола.

Жолдош Турдубаев, публицист: «Путин призвал к укреплению доверия народа к власти»

- Он призвал с мыслью «для укрепления доверия народа к власти президент с правительством должны начать последовательное решение других вопросов, не имеющих прямого отношения к Атамбаеву». Думаю, тогда на шумиху в той стороне народ не станет обращать особого внимания.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №28 от 26.07.2019/стр.10, перевод: gezitter.org