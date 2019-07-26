Осенью правительство КР уйдет в отставку. Стало известно имя следующего премьера

Сейчас обсуждают конструкцию нового кабинета министров

Правительство Кыргызстана уйдет в отставку осенью 2019 года. Об этом Vesti.kg сообщили источники в Аппарате Правительства.

Сейчас там вовсю идет процесс формирования конструкции нового кабинета министров.

- Пост премьер-министра займет депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев, - рассказал источник. - Нынешний глава правительства смирился с судьбой, но его тоже не обидят. Мухаммедкалый Абылгазиев станет председателем Счетной палаты.

Стало известно, что отставку правительства уже обсуждали прежде.

- Еще в апреле этого года кабмин хотели распустить из-за «бажа-гейта», но вмешался президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда решили отложить до осени, - добавил собеседник.

Канатбек Исаев пока недоступен для комментариев.

Напомним, что правительство, возглавляемое премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, с начала 2019 года подвергалось критике со стороны парламента и общественности. Основным поводом для «порки» стала информация о родственниках премьер-министра, занимающих руководящие должности.

Уже тогда известные политологи и депутаты Жогорку Кенеша прогнозировали скорую отставку кабмина.

vesti.kg