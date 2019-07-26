Осенью правительство КР уйдет в отставку. Стало известно имя следующего премьера

Сейчас обсуждают конструкцию нового кабинета министров
Правительство Кыргызстана уйдет в отставку осенью 2019 года. Об этом Vesti.kg сообщили источники в Аппарате Правительства.
Сейчас там вовсю идет процесс формирования конструкции нового кабинета министров.
- Пост премьер-министра займет депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев, - рассказал источник. - Нынешний глава правительства смирился с судьбой, но его тоже не обидят. Мухаммедкалый Абылгазиев станет председателем Счетной палаты.
Стало известно, что отставку правительства уже обсуждали прежде.
- Еще в апреле этого года кабмин хотели распустить из-за «бажа-гейта», но вмешался президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда решили отложить до осени, - добавил собеседник.
Канатбек Исаев пока недоступен для комментариев.
Напомним, что правительство, возглавляемое премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, с начала 2019 года подвергалось критике со стороны парламента и общественности. Основным поводом для «порки» стала информация о родственниках премьер-министра, занимающих руководящие должности.
Уже тогда известные политологи и депутаты Жогорку Кенеша прогнозировали скорую отставку кабмина.
vesti.kg
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