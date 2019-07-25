Бек Борбиев: За встречу с Нур-аке Атамбаев прозвал Бабанова предателем. Зато сам убежал в Москву

Поступок бывшего президента кажется артисту непоследовательным
Когда-то Алмазбек Атамбаев назвал Омурбека Бабанова предателем за встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время президентской предвыборной кампании. Об этом на своей странице в Facebook напомнил известный эстрадный певец Бек Борбиев.
«Когда Бабанов ходил на встречу к Нур-аке (Нурсултан Назарбаев), он (Алмазбек Атамбаев) назвал его предателем. Ему, значит, можно убегать в Москву», - написал исполнитель.
Напомним, накануне бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками вылетел на частном самолете в Москву. Он покинул страну через авиабазу ОДКБ «Кант».
Позднее советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева написала, что самолет приземлился и бывший глава государства направляется в Кремль в сопровождении сотрудников ФСО.
Президент России Владимир Путин подтвердил факт встречи с бывшим президентом Кыргызстана. Кроме того, российский лидер напомнил, что нашей стране нужна стабильность и посоветовал кыргызстанцам объединиться вокруг действующей власти.
Член СДПК Темирлан Султанбеков сообщил сегодня в Facebook, что поездка прошла успешно и уже вечером Алмазбек Атамбаев вернется в Бишкек.
vesti.kg
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