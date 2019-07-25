Атамбаев прокомментировал встречу с Путиным. Ждет изменений в политике Жээнбекова

Бывший президент Алмазбек Атамбаев опубликовал свой комментарий по поводу вчерашней встречи с главой России Владимиром Путиным.



Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву на частном самолете через авиабазу в Канте. Он также встретился с российским президентом Владимиром Путиным, который потом сделал заявление о том, что кыргызстанцы должны сплотиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова.

"Это была хорошая возможность обменяться мнениями. Я благодарен за организацию встречи, которая прошла на высоком уровне. Россия вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером Кыргызстана, но свои внутренние проблемы мы будем решать сами", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что стороны говорили о ситуации в Кыргызстане и в регионе. О необходимости политической стабильности в Кыргызстане. Что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия.

"И мы тоже считаем, что это дорога с двухсторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле. Она должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов", - высказался Атамбаев.

Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Владимирович Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым.

Бывший президент отметил, что с его стороны, как только увидит такие шаги со стороны Жээнбекова, то и повестка дня оппозиции сразу поменяется.

Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Кыргызстана.

"Далее действующая власть должна конкретно заняться реализацией нужных стране проектов развития. Мы только рады будем помочь", - добавил он.

Атамбаев заявил, что только когда граждане Кыргызстана увидят, что президент Жээнбеков работает во благо страны, а оппозиция спокойно готовится к будущим выборам, народ успокоится и наступит политическая стабильность, о которой он говорил на встрече с Путиным.

Мы, как и обещали на митинге 3 июля, будем ждать конкретных действий от властей до сентября".

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