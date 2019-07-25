Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов: Какая бы ни была ситуация, надолго она не продлится

«Изменится политическая ситуация в стране после поездки Атамбаева в Москву?»





Сегодня, 24 июля, экс-президент Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву. Перед отъездом он сказал, что вернется в Кыргызстан завтра, в 19:00. В данное время в социальных сетях высказываются различные мнения по поводу его возвращения.

В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос «Изменится политическая ситуация в стране после поездки Атамбаева в Москву?»

Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов сказал, что он очень надеется, что вопрос решится в положительном русле.

«Надеюсь, политическая ситуация изменится в положительную сторону после поездки Алмазбека Атамбаева в Москву. Думаю, какая бы ни была ситуация, надолго она не продлится. Главное, чтобы вопрос решился положительно, я на это надеюсь», — сказалТурдукулов.

Источник: super.kg, gezitter.org

