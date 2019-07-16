Неожиданная встреча, подтолкнувшая к различным мыслям

Известно, недавно куратор России по Кыргызстану, председатель банка «Евразия» А.Бельянинов пригласил и принял полномочного посла Кыргызстана в России А.Жекшенкулова.

В народе ходят разговоры, что Андрей Бельянинов и А.Атамбаев близкие друзья. В общем, после указанной встречи президент России В.Путин неожиданно пригласил С.Жээнбекова с полдневным визитом в Кремль. Глава нашей страны по возвращению из официального визита в Швейцарию остановился в Москве. Сказано об обсуждении двустороннего сотрудничества на встрече кыргызского и русского президентов в Москве. Но повторная встреча президентов после недавней встречи на прошедшем саммите ШОС зародила в общественности различные перешептывания, не могла не повлечь разнообразные мысли. Почему Путин позвал Жээнбекова в Москву, о чем могла идти речь на заранее необъявленной встрече? С таким вопросом мы обратились к общественности, выслушали мнения.

Равшан Жээнбеков, экс-депутат: «Вопрос Атамбаева решится в Москве»

— Ну, неизвестно, какие вопросы обсуждались ими обоими. Но, по-моему, сейчас одним из самых актуальных, обсуждаемых вопросов может быть «вопрос Атамбаева». Возможно, были другие, но это отдельный вопрос.

Кремль потерял Кавказ, Украину. Конфликт в Венесуэле и Сирии. Разве что происходят изменения в Кыргызстане и Казахстане, а так положение в Центральной Азии в принципе спокойное. С этой точки зрения — Кремль сам поддержал, поставил двух кыргызских президентов, поэтому политический конфликт, создающий «плохой прецедент», им неприятен. Региону нужен мир. Лично для В.Путина и только что трансформировавшего власть Н.Назарбаева очень плохой прецедент то, что сегодняшний президент Жээнбеков подвергает гонениям бывшего президента Атамбаева. Это заразная инфекция и для Казахстана, и для России. Вот увидите, решение примут Кремль и Астана. С.Жээнбеков сделает сказанное ими. В итоге, как я раньше говорил, «вопрос Атамбаева» решится в Москве.

Источник: газета «13 квартал» №18 от 16.07.2019/стр.3, gezitter.org