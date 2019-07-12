Экс-депутат Равшан Жээнбеков: "Один из самых актуальных вопросов для обсуждения Путиным и Жээнбековым — вопрос Атамбаева (Вопрос дня)

Пока кыргызский президент Сооронбай Жээнбеков пребывал с рабочим визитом в Швейцарии, поступила новость, что в Москве состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого не сообщалось о планировании такой встречи. Встреча состоится сегодня, 11 июля, в Кремле. Пресс-служба российского президента не стала информировать, какие вопросы будут обсуждены на встрече президентов.

В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос "Как вы считаете, зачем Путин пригласил на встречу Жээнбекова?" ответил экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков.

"По-моему самый актуальный вопрос на сегодня – это вопрос Атамбаева. Кремль потерял Кавказ, Украину, нестабильность в Венесуэле, конфликт в Сирии. В данное время спокойной остается ситуация только в Центральной Азии. Среди стран ЦА изменения в Кыргызстане и Казахстане. В таких условиях конфликт между поддерживаемыми Кремлем кыргызскими президентами порождает плохой прецедент для региона, создает России дискомфорт.

Лично Путину и производящему изменения во власти Назарбаеву нужен мир в регионе. Преследование экс-президента Атамбаева действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым – очень плохой прецедент. Это инфекция, которой могут заразиться Казахстан и Россия. Теперь решение примут Кремль и Астана, а Жээнбеков выполнит их указание", — прогнозирует Жээнбеков.

Источник: super.kg, gezitter. org