Сасыкбаева: Если Текебаева не выпустят, «Ата Мекен» уйдет в оппозицию

Дальнейшая политическая позиция партии «Ата Мекен» будет зависеть от исхода суда по делу ее лидера Омурбека Текебаева.

Об этом в интервью «Азаттыку» заявила член политсовета, экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева.

«Посмотрим, что будет 16 июля. Если в этот день не будет вынесено справедливое решение в отношении нашего лидера, то мы перейдем в оппозицию», - сказала Сасыкбаева.

Экс-депутат добавила, что при вступлении «Ата Мекена» в коалицию парламентского большинства членов фракции спрашивали, на какой стороне они находятся – в коалиции или оппозиции.

«Если Сооронбай Шарипович будет работать неправильно, мы его будем критиковать и сегодня, и завтра. Но сегодня мы не можем официально сказать, что мы находимся в оппозиции», - отметила она.

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Напомним, 16 июля суд рассмотрит дело экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. Их юристы утверждают, что обнаружили факты, доказывающие ложность показаний со стороны основного свидетеля обвинения Леонида Маевского.

Верховный суд 3 мая пересмотрел дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова в связи с вступлением в силу с 2019 года новых кодексов, которые подразумевают смягчение наказания.

Выслушав доводы сторон коллегия решила оставить в силе приговор, по которому Текебаев и Чотонов получили по 8 лет лишения свободы. Верховный суд не стал отправлять дело политиков на пересмотр в Первомайский районный, как того просили адвокаты. Однако изменил решение по части конфискации имущества.

Лидер партии «Ата Мекен», экс-спикер Жогорку Кенеша, депутат нескольких созывов парламента Омурбек Текебаев и его однопартиец, экс-посол КР в Южной Корее Дуйшенкул Чотонов в 2017 году на основании показаний российского бизнесмена Леонида Маевского были обвинены по статье «Коррупция» и осуждены на восемь лет каждый.

Позже, в ноябре 2018 года, самого Маевского Тверской суд Москвы отправил под арест до середины января 2019 года, обвинив в вымогательстве $37,5 млн. Позже был также задержан его пресс-секретарь Максим Букин.

Азаттык