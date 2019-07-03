Распространился слух, что Асылбек Жээнбеков ездил в Москву встречаться с Бабановым

В интернете быстрее ветра распространился слух, что Асылбек Жээнбеков ездил в Москву и встречался с Бабановым.
Под этим сообщением начали появляться прогнозы, что на политической арене состоялось объединение Бабанова с Жээнбековыми.
Причиной появления таких предположений стали снимки, загруженные в интернет одним из пользователей. На одной фотографии интернет-пользователь запечатлен с Торобаем Зулпукаровым и Канатбеком Исаевым, а на другой – с Омурбеком Бабановым. Просмотрев снимки, комментаторы обратили внимание на общую локацию данных снимков. Кроме того, распространились слухи, что вместе с вышеуказанными парламентариями в Москву ездил депутат Асылбек Жээнбеков.
Наши попытки получить уточняющую информацию у Торобая Зулпукарова и Канатбека Исаева не увенчались успехом. Когда мы связались со сторонниками Бабанова, нам сказали, что по данному поводу с ними не связывались, вследствие чего они ничего сообщить не могут, и порекомендовали уточнить информацию у депутата Руслана Казакбаева, однако и тот не ответил на данный вопрос.
Источник: super.kg, gezitter.org
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