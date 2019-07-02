Атамбаев: Не собираюсь повторно идти на высокий пост

Экс-президент Алмазбек Атамбаев сделал заявление относительно обсуждений, которые идут вокруг его имени.
Он заявил, что у него нет намерения повторно идти на высокий пост. Такую информацию распространила зампред СДПК Кундуз Жолдубаева.
В своем заявлении Атамбаев отметил, что сегодня Кыргызстан нуждается в совершенно новых подходах в экономике и государственном управлении. "Пытается что-то изображать Жээнбеков, но у него ничего не получается. Чтобы сегодня поднимать страну, нужно другое мышление", – сказал Атамбаев.
Экс-президент видит свою задачу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя, и желает, чтобы в политику пришло больше молодежи.
Источник: maralfm.kg , gezitter.org/
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