Экс-президент КР Роза Отунбаева прокомментировала ситуацию вокруг Алмазбека Атамбаева

Экс-президент выразила сожаление, что Генпрокуратура «пока не нашла» подтверждений репрессиям и гонениям, учиненным Атамбаевым в период президентства.

В распространенном заявлении Отунбаева отметила, что сегодня те, кто возмущается снятием неприкосновенности с Атамбаева, забыли, как «легко игнорировалась депутатская неприкосновенность, как изобретались обвинения депутатам в особо тяжких преступлениях, чтобы обойти процедуру получения согласия в парламенте на их арест».

«Практически все требования о роспуске парламента запускались для того, чтобы сломать хребет законодательной ветви власти и подчинить его единовластию президента. Все это отразилось на облике кыргызского парламента – на его скособоченности и трусоватости», - считает Отунбаева.

Экс-президент выразила сожаление, что Генпрокуратура «пока не нашла» подтверждений репрессиям и гонениям, учиненным Атамбаевым в период президентства.

27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности. Сам Алмазбек Атамбаев считает, что таким образом действующие власти намерены избавиться от политического оппонента.