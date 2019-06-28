"Я смотрю, сегодня все отважные стали..." Самые яркие цитаты депутата Ирины Карамушкиной

Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина, пожалуй, самая известная женщина-политик в Жогорку Кенеше.

Каждое ее выступление становится не только поводом для обсуждения, но иногда и осуждения со стороны коллег, а порой и целых флешмобов.

Kaktus.media вспоминает самые яркие цитаты из выступлений Карамушкиной в разные годы.

В декабре 2016 года на заседании Жогорку Кенеша во время обсуждения проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам избирательного процесса" выяснилось, что в квартиру госпожи Карамушкиной незаконно прописали двоих незнакомых ей мужчин.

В апреле 2018 года Карамушкина очень быстро нашла виноватых в забастовках водителей маршруток, из-за которых в Бишкеке образовался транспортный коллапс.

На заседании фракции СДПК 17 марта 2018 года Ирина Юрьевна вновь подняла вопросы борьбы с коррупцией.

Высказывание Ирины Карамушкиной на заседании парламента по обсуждению законопроекта "Об оплате труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, требующими постоянного ухода" 11 июня 2018 год вызвало очень много негативных комментариев и даже спровоцировало флешмоб в социальных сетях "Я мама особенного ребенка и я рада, что мой ребенок жив". Карамушкиной даже пришлось выкладывать стенограмму своей речи, чтобы доказать, что смысл ее слов был неправильно понят.

На заседании парламента 12 июня 2019 год она вновь обвинила своих коллег-мужчин в трусости.

Источник: Кактус Медиа