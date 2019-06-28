Почему Китай берет на себя расходы за прошедший в Кыргызстане саммит ШОС?

13-14 июня в Бишкеке состоялся саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Расходы взял на себя Китай. Соответствующее заявление было распространено Министерством экономики.
Сообщается, что Китай намеревается оплатить расходы на организацию саммита ШОС. Это 6 млн 760 тысяч долларов. Соответствующий документ уже подписан Китаем и Кыргызстаном.
Ранее кыргызская милиция получила от Китая технику на 300 млн сомов. Россия передала Кыргызстану 66 автомобилей. Страны – участницы ШОС ранее выделили 450 млн сомов и эти деньги были направлены на ремонт государственной резиденции. Остается загадкой – с какой целью Китай оплачивает наши расходы.
Источник: газета «Азия news» №25 от 27.06.2019 / стр. 12, gezitter.org
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