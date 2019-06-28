Бакыт Торобаев: Предлагаем провести референдум по выбору одной системы власти: президентской или парламентской

27 июня, лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев сделал в парламенте заявление, предложив внести важные изменения в избирательное законодательство и форму государственной власти.

"По моему мнению, сохранение 9-процентного порога – это начало уничтожения парламентаризма. Здесь высказывается мнение, что при 9% партии объединятся. Да, они объединятся, но не на идейной основе, а на основе интересов. У партий не будет будущего, и данная система потерпит полный крах. Тогда давайте внесем изменения в Конституцию и перейдем к другой форме власти. Тогда в парламент пройдут всего 2 или 3 партии, партии ничего не будут решать, а ответственность правительства будет оставаться как сегодня", – заявил Бакыт Торобаев.

Принятие данного закона приведет к тому, что в парламент придут только две или три партии с большими финансовыми ресурсами и использующие админресурс.

В политической сфере полностью исчезнет плюрализм и конкурентность. Ответственность правительства будет как сегодня, а все вопросы и критика будут адресоваться президенту и Жогорку Кенешу, отметил Торобаев.

Поэтому необходимо ввести изменения в Конституцию, и через референдум народ должен выбрать систему правления. В этой связи по инициативе Бакыта Торобаева подготовлен законопроект по референдуму.

"С 1996 года в Кыргызстане власть 6 раз проводила референдум. Если проанализировать эти референдумы, то систему государственного правления всегда выбирала власть и предлагала народу Кыргызстана. Наши граждане были вынуждены принимать ту систему правления, которую выбрала и предложила власть. Однако в соответствии с Конституцией единственным источником власти является народ! Иными словами, право выбора системы государственной власти у народа Кыргызстана, а не власти", – сказал Торобаев.

Согласно предлагаемому проекту закона, народ Кыргызстана выберет одну из систем государственного правления: президентскую или парламентскую. После этого будет подготовлен и принят проект Конституции. Новая Конституция вступит в силу с 2024 года.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org